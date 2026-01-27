Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. januára 2026

Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Trnavskou župou šíri osvetu aj medzi stredoškolákmi


Tagy: Holokaust Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Trnavský samosprávny kraj už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré bolo otvorené pred desiatimi rokmi v autentických ...



Zdieľať
gettyimages 967655408 676x449 27.1.2026 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré bolo otvorené pred desiatimi rokmi v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Múzeum pre stredné školy pravidelne organizuje odborné exkurzie, vzdelávacie programy a diskusie, ktoré dopĺňajú vyučovanie dejepisu a občianskej náuky.


Tieto aktivity sú podľa odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja zamerané na študentov, ktorí si prostredníctvom osobnej skúsenosti a autentického prostredia dokážu lepšie uvedomiť dôsledky totalitných ideológií.

„Mladí ľudia sú v ére sociálnych sietí priamo vystavení názorom, ktoré spochybňujú slobodu, demokraciu a ľudskú dôstojnosť. Práve preto považujeme za dôležité ponúkať stredoškolákom vzdelávacie aktivity, ktoré im zrozumiteľnou formou približujú zločiny nacizmu a pomáhajú im pochopiť, kam až môže viesť nenávisť a extrémizmus. Je na nás, aby sme chyby našich predkov nezopakovali,“ povedal pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu trnavský župan Jozef Viskupič.


Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry. Jeho stála expozícia vznikla na mieste pôvodného pracovného tábora, v ktorom bolo počas druhej svetovej vojny väznených približne 16-tisíc Židov. Súčasťou Múzea holokaustu je aj vzdelávacie stredisko, ktoré sa sústreďuje na problematiku rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie. Vedúcim múzea od jeho otvorenia v januári 2016 je Martin Korčok.




Zdroj: SITA.sk - Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Trnavskou župou šíri osvetu aj medzi stredoškolákmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Holokaust Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Humenská samospráva aj tento rok podporí šport v meste sumou štyristotisíc eur, dostala 28 žiadostí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 