Utorok 27.1.2026
27. januára 2026
Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Trnavskou župou šíri osvetu aj medzi stredoškolákmi
Trnavský samosprávny kraj už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré bolo otvorené pred desiatimi rokmi v autentických ...
27.1.2026 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré bolo otvorené pred desiatimi rokmi v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Múzeum pre stredné školy pravidelne organizuje odborné exkurzie, vzdelávacie programy a diskusie, ktoré dopĺňajú vyučovanie dejepisu a občianskej náuky.
Zdroj: SITA.sk - Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Trnavskou župou šíri osvetu aj medzi stredoškolákmi © SITA Všetky práva vyhradené.
