Viac než polovica Slovákov chodí do nákupných centier každý týždeň, zvyčajne stihnú všetko vybaviť za dve hodiny

Návšteva trvá väčšinou do dvoch hodín

Slováci využívajú nákupné centrá aj na občerstvenie

25.5.2025 (SITA.sk) - Viac ako 63 % Slovákov navštívi obchodné centrum aspoň raz za týždeň, pričom najväčším lákadlom je možnosť vybaviť všetko pod jednou strechou. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý zrealizovalo oc tehelko v spolupráci s agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v apríli 2025.Viac ako polovica návštevníkov prichádza s cieľom nakúpiť potraviny, významnú úlohu zohráva aj gastro segment, kde dominujú kaviarne a cukrárne (46,8 %), ako aj ázijská, slovenská a talianska kuchyňa.Drvivá väčšina návštevníkov (takmer 80 %) vybaví všetko potrebné do dvoch hodín. Kľúčovým faktorom pri výbere nákupného centra je dostupné a kvalitné parkovanie, ktoré je dôležité pre takmer tri štvrtiny opýtaných.„Dnešný zákazník očakáva efektívnosť, komfort a rozmanitosť na jednom mieste. V oc tehelko si to veľmi dobre uvedomujeme a prispôsobujeme tomu aj ponuku našich služieb a prevádzok, ktorú stále rozširujeme o také, ktoré spájajú praktické a zážitkové využitie návštevy nášho centra. Zároveň našim zákazníkom ponúkame bezproblémové parkovanie v priestoroch našich podzemných garáží,“ uviedla Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko Až 9 z 10 respondentov uviedlo, že aspoň niektoré z ponúkaných služieb pravidelne využíva. Približne tretina respondentov využíva nákupné centrá aj na občerstvenie, pričom častejšie sa v nich stravujú muži a mladší ľudia do 29 rokov. Najobľúbenejšie sú kaviarne a cukrárne, nasleduje ázijská, slovenská a talianska kuchyňa.Prevádzky rýchleho občerstvenia obľubuje viac ako 35 % návštevníkov, naopak, prevádzky so šalátmi navštevuje len minimum zákazníkov. Prieskum potvrdil, že spojenie viacerých obchodov, dostupnosť služieb a bohatá gastro ponuka motivujú väčšinu Slovákov k pravidelnej návšteve nákupných centier.