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25. septembra 2026
Hurikán Polo znovu dosiahol piatu kategóriu, pobrežie Mexika bičujú vlny vysoké až osem metrov
Mexické úrady varujú pred záplavami, zosuvmi pôdy a rozvodnenými riekami, vietor môže dosahovať rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.
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25.9.2026 (SITA.sk) - Mexické úrady varujú pred záplavami, zosuvmi pôdy a rozvodnenými riekami, vietor môže dosahovať rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.
Mexiko nasadí takmer 20-tisíc príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek v štátoch na pobreží Tichého oceánu, kde hurikán Polo prináša prívalové dažde a mohutné vlny. Búrka v piatok opäť zosilnela na najvyššiu piatu kategóriu.
Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) očakáva, že Polo začne v sobotu slabnúť. Na pevninu by priamo zasiahnuť nemal, pobrežné oblasti však už čelia škodám.
V Lázaro Cárdenas v štáte Michoacán obyvatelia navŕšili vrecia s pieskom pred domami a podnikmi. Silné vlny však obranu miestami prekonali a na niektorých budovách sa objavili praskliny.
„Naše budovy sa rozpadajú,“ povedala majiteľka hotela Concepción Lópezová.
V inom hoteli vlny zničili jeden z dvoch bazénov. „Záplavy ničia aj ten druhý a voda sa už dostáva do mojej kuchyne,“ uviedla majiteľka Gudelia Ochoová.
Vláda nasadí 19 800 ľudí v štátoch Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit a Michoacán. Očakáva sa vietor s rýchlosťou 70 až 90 kilometrov za hodinu a vlny vysoké najmenej šesť až osem metrov.
Úrady vyzvali obyvateľov oblastí ohrozených záplavami, zosuvmi pôdy a stúpajúcimi riekami na mimoriadnu opatrnosť. Tohtoročnú sezónu búrok podľa textu zosilňuje klimatický jav El Niño.
Zdroj: SITA.sk - Hurikán Polo znovu dosiahol piatu kategóriu, pobrežie Mexika bičujú vlny vysoké až osem metrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Mexiko nasadí takmer 20-tisíc príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek v štátoch na pobreží Tichého oceánu, kde hurikán Polo prináša prívalové dažde a mohutné vlny. Búrka v piatok opäť zosilnela na najvyššiu piatu kategóriu.
Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) očakáva, že Polo začne v sobotu slabnúť. Na pevninu by priamo zasiahnuť nemal, pobrežné oblasti však už čelia škodám.
V Lázaro Cárdenas v štáte Michoacán obyvatelia navŕšili vrecia s pieskom pred domami a podnikmi. Silné vlny však obranu miestami prekonali a na niektorých budovách sa objavili praskliny.
„Naše budovy sa rozpadajú,“ povedala majiteľka hotela Concepción Lópezová.
V inom hoteli vlny zničili jeden z dvoch bazénov. „Záplavy ničia aj ten druhý a voda sa už dostáva do mojej kuchyne,“ uviedla majiteľka Gudelia Ochoová.
Vláda nasadí 19 800 ľudí v štátoch Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit a Michoacán. Očakáva sa vietor s rýchlosťou 70 až 90 kilometrov za hodinu a vlny vysoké najmenej šesť až osem metrov.
Úrady vyzvali obyvateľov oblastí ohrozených záplavami, zosuvmi pôdy a stúpajúcimi riekami na mimoriadnu opatrnosť. Tohtoročnú sezónu búrok podľa textu zosilňuje klimatický jav El Niño.
Zdroj: SITA.sk - Hurikán Polo znovu dosiahol piatu kategóriu, pobrežie Mexika bičujú vlny vysoké až osem metrov © SITA Všetky práva vyhradené.
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