Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 25.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. septembra 2026

Hurikán Polo znovu dosiahol piatu kategóriu, pobrežie Mexika bičujú vlny vysoké až osem metrov


Tagy: El niňo Extrémne počasie Hurikán Klimatická zmena mexická vláda

Mexické úrady varujú pred záplavami, zosuvmi pôdy a rozvodnenými riekami, vietor môže dosahovať rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.



Zdieľať
gettyimages 1920778085 676x423 25.9.2026 (SITA.sk) - Mexické úrady varujú pred záplavami, zosuvmi pôdy a rozvodnenými riekami, vietor môže dosahovať rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.


Mexiko nasadí takmer 20-tisíc príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek v štátoch na pobreží Tichého oceánu, kde hurikán Polo prináša prívalové dažde a mohutné vlny. Búrka v piatok opäť zosilnela na najvyššiu piatu kategóriu.

Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) očakáva, že Polo začne v sobotu slabnúť. Na pevninu by priamo zasiahnuť nemal, pobrežné oblasti však už čelia škodám.

V Lázaro Cárdenas v štáte Michoacán obyvatelia navŕšili vrecia s pieskom pred domami a podnikmi. Silné vlny však obranu miestami prekonali a na niektorých budovách sa objavili praskliny.

„Naše budovy sa rozpadajú,“ povedala majiteľka hotela Concepción Lópezová.

V inom hoteli vlny zničili jeden z dvoch bazénov. „Záplavy ničia aj ten druhý a voda sa už dostáva do mojej kuchyne,“ uviedla majiteľka Gudelia Ochoová.

Vláda nasadí 19 800 ľudí v štátoch Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit a Michoacán. Očakáva sa vietor s rýchlosťou 70 až 90 kilometrov za hodinu a vlny vysoké najmenej šesť až osem metrov.

Úrady vyzvali obyvateľov oblastí ohrozených záplavami, zosuvmi pôdy a stúpajúcimi riekami na mimoriadnu opatrnosť. Tohtoročnú sezónu búrok podľa textu zosilňuje klimatický jav El Niño.


Zdroj: SITA.sk - Hurikán Polo znovu dosiahol piatu kategóriu, pobrežie Mexika bičujú vlny vysoké až osem metrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: El niňo Extrémne počasie Hurikán Klimatická zmena mexická vláda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruský dron udrel na Kyjev za bieleho dňa, útok si vyžiadal troch mŕtvych
<< predchádzajúci článok
Milánske letisko Malpensa už nesie aj meno Silvia Berlusconiho, rozhodnutie vyvolalo vášne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 