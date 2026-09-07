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07. septembra 2026
Husársky kúsok od brankára. Syn legendy premenil dve penalty a stal sa hrdinom – VIDEO
"Viem dobre zahrať penaltu - verím si na ňu. Nemám žiadne pochybnosti," povedal Koeman Jr., ktorý si vybral v oboch prípadoch pravý dolný roh súperovej bránky. Brankár Ronald Koeman Jr., syn bývalého ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - "Viem dobre zahrať penaltu - verím si na ňu. Nemám žiadne pochybnosti," povedal Koeman Jr., ktorý si vybral v oboch prípadoch pravý dolný roh súperovej bránky.
Brankár Ronald Koeman Jr., syn bývalého holandského futbalistu a trénera s rovnakým menom, na seba upozornil v 5. kole najvyššej tamojšej súťaže Eredevisie.
Jeho tím Telstar prehrával proti Cambuuru už 0:2 a výsledok musel zachraňovať práve gólman. Najskôr sa v 63. minúte presadil z pokutového kopu a podobný kúsok predviedol aj v nervóznom závere.
V nadstavenom čase druhého polčasu zobral na seba zodpovednosť a dôležitú štandardnú sitúaciu zvládol. Vyrovnal stav stretnutia a sieť tak rozvlnil až dvakrát.
Oba góly prišli po tom, čo v máji počas minulej sezóny úspešným pokutovým kopom zachránil Telstar pred barážou o udržanie sa.
Nezlomná sila mužstva sa ukázalo počas celého stretnutia 7. kola, keďže už v 22. minúte bol vylúčený útočník Nokkvi Thorisson za hrubý faul.
"Viem dobre zahrať penaltu - verím si na ňu. Nemám žiadne pochybnosti," povedal Koeman Jr., ktorý si vybral v oboch prípadoch pravý dolný roh súperovej bránky.
Naznačil, že by to nabudúce mohol zmeniť. "Možno by som mal niekedy zmeniť smer. Aj keď, ak sa to zahrá precízne, brankár to nedokáže chytiť," dodal.
Jeho Telstaru patrí v tabuľke 13. miesto, keď v štyroch zápasoch dokázal raz vyhrať i remizovať a dva razy prehral. Cambuur je posledný s jediným bodom.
Zdroj: SITA.sk - Husársky kúsok od brankára. Syn legendy premenil dve penalty a stal sa hrdinom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Brankár Ronald Koeman Jr., syn bývalého holandského futbalistu a trénera s rovnakým menom, na seba upozornil v 5. kole najvyššej tamojšej súťaže Eredevisie.
Jeho tím Telstar prehrával proti Cambuuru už 0:2 a výsledok musel zachraňovať práve gólman. Najskôr sa v 63. minúte presadil z pokutového kopu a podobný kúsok predviedol aj v nervóznom závere.
V nadstavenom čase druhého polčasu zobral na seba zodpovednosť a dôležitú štandardnú sitúaciu zvládol. Vyrovnal stav stretnutia a sieť tak rozvlnil až dvakrát.
Oba góly prišli po tom, čo v máji počas minulej sezóny úspešným pokutovým kopom zachránil Telstar pred barážou o udržanie sa.
Nezlomná sila mužstva sa ukázalo počas celého stretnutia 7. kola, keďže už v 22. minúte bol vylúčený útočník Nokkvi Thorisson za hrubý faul.
Rovnaký smer
"Viem dobre zahrať penaltu - verím si na ňu. Nemám žiadne pochybnosti," povedal Koeman Jr., ktorý si vybral v oboch prípadoch pravý dolný roh súperovej bránky.
Naznačil, že by to nabudúce mohol zmeniť. "Možno by som mal niekedy zmeniť smer. Aj keď, ak sa to zahrá precízne, brankár to nedokáže chytiť," dodal.
Jeho Telstaru patrí v tabuľke 13. miesto, keď v štyroch zápasoch dokázal raz vyhrať i remizovať a dva razy prehral. Cambuur je posledný s jediným bodom.
Zdroj: SITA.sk - Husársky kúsok od brankára. Syn legendy premenil dve penalty a stal sa hrdinom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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