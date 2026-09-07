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07. septembra 2026
Slovenku na Svetových hrách nomádov v Kirgizsku prekvapila kozia mŕtvola. Tradičný šport ju napriek tomu nadchol
Tagy: kok-boru Svetové hry nomádov
„Nikdy predtým som túto hru nevidela. Veľmi sa mi páčilo, ako všetci aktívne podporovali svoje tímy a fandili im. Keďže som do Kirgizska prišla ako hosť, obzvlášť ma potešilo víťazstvo Kirgizska,“ povedala ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - „Nikdy predtým som túto hru nevidela. Veľmi sa mi páčilo, ako všetci aktívne podporovali svoje tímy a fandili im. Keďže som do Kirgizska prišla ako hosť, obzvlášť ma potešilo víťazstvo Kirgizska,“ povedala Liliana Hollá.
Slovenská turistka Liliana Hollá sa počas návštevy VI. Svetových hier nomádov v Kirgizsku dostala k športu, ktorý dovtedy nikdy nevidela. Na súťažiach v kok-boru a kokpare ju zaujala atmosféra aj podpora domácich fanúšikov, no prekvapilo ju, že sa pri hre používa kozia mŕtvola. O svojich dojmoch hovorila pre kirgizskú agentúru Kabar.
„Nikdy predtým som túto hru nevidela. Veľmi sa mi páčilo, ako všetci aktívne podporovali svoje tímy a fandili im. Keďže som do Kirgizska prišla ako hosť, obzvlášť ma potešilo víťazstvo Kirgizska,“ povedala Hollá.
„Hra sa mi veľmi páčila. Kozia mŕtvola bola pre nás trochu prekvapujúca, ale celkovo boli súťaže veľmi zaujímavé,“ dodala.
Kok-boru je tradičný kirgizský tímový jazdecký šport. Súperi sa na koňoch snažia zmocniť kozej mŕtvoly alebo jej náhrady a dopraviť ju do súperovho cieľa, ktorý sa nazýva tai kazan. Podľa oficiálnych pravidiel pre rok 2026 môže mať použitá kozia mŕtvola spravidla 30 až 32 kilogramov, zatiaľ čo figurína má 30 kilogramov.
Každé mužstvo tvorí 12 jazdcov, pričom na ihrisku sú naraz štyria z každého tímu. Kok-boru patrí medzi tradičné športy späté s nomádskou kultúrou a spája jazdecké schopnosti, silu a tímovú spoluprácu.
Na Svetových hrách nomádov sa súťaží aj v príbuznom kazašskom kokpare, ktorý má vlastné pravidlá. Slovenská návštevníčka tak mala možnosť sledovať dve tradičné stredoázijské jazdecké disciplíny, ktoré sa od bežných európskych športov výrazne odlišujú.
Zdroj: SITA.sk - Slovenku na Svetových hrách nomádov v Kirgizsku prekvapila kozia mŕtvola. Tradičný šport ju napriek tomu nadchol © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská turistka Liliana Hollá sa počas návštevy VI. Svetových hier nomádov v Kirgizsku dostala k športu, ktorý dovtedy nikdy nevidela. Na súťažiach v kok-boru a kokpare ju zaujala atmosféra aj podpora domácich fanúšikov, no prekvapilo ju, že sa pri hre používa kozia mŕtvola. O svojich dojmoch hovorila pre kirgizskú agentúru Kabar.
„Nikdy predtým som túto hru nevidela. Veľmi sa mi páčilo, ako všetci aktívne podporovali svoje tímy a fandili im. Keďže som do Kirgizska prišla ako hosť, obzvlášť ma potešilo víťazstvo Kirgizska,“ povedala Hollá.
Kyrgyzstan defeats Kazakhstan 12–0 to claim the gold medal in Kök Börü at the World Nomad Games pic.twitter.com/RH4exFzzcw
— Samat (@samat_awa) September 6, 2026
„Hra sa mi veľmi páčila. Kozia mŕtvola bola pre nás trochu prekvapujúca, ale celkovo boli súťaže veľmi zaujímavé,“ dodala.
Kok-boru je tradičný kirgizský tímový jazdecký šport. Súperi sa na koňoch snažia zmocniť kozej mŕtvoly alebo jej náhrady a dopraviť ju do súperovho cieľa, ktorý sa nazýva tai kazan. Podľa oficiálnych pravidiel pre rok 2026 môže mať použitá kozia mŕtvola spravidla 30 až 32 kilogramov, zatiaľ čo figurína má 30 kilogramov.
Highlights of ???????? Team USA playing against ???????? Kyrgyzstan in “dead goat polo” (Kök Böru: riders compete to take control of an ulak, a goat carcass, and throw it into the opposing team’s goal) at the Mongolympics World Nomad Games. pic.twitter.com/QuzC9wN5WJ https://t.co/jl1zUuP0KN
— Alexander Lacherbauer (@lacherbauer) September 3, 2026
Každé mužstvo tvorí 12 jazdcov, pričom na ihrisku sú naraz štyria z každého tímu. Kok-boru patrí medzi tradičné športy späté s nomádskou kultúrou a spája jazdecké schopnosti, silu a tímovú spoluprácu.
Na Svetových hrách nomádov sa súťaží aj v príbuznom kazašskom kokpare, ktorý má vlastné pravidlá. Slovenská návštevníčka tak mala možnosť sledovať dve tradičné stredoázijské jazdecké disciplíny, ktoré sa od bežných európskych športov výrazne odlišujú.
Zdroj: SITA.sk - Slovenku na Svetových hrách nomádov v Kirgizsku prekvapila kozia mŕtvola. Tradičný šport ju napriek tomu nadchol © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kok-boru Svetové hry nomádov
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