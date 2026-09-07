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 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

Slovenku na Svetových hrách nomádov v Kirgizsku prekvapila kozia mŕtvola. Tradičný šport ju napriek tomu nadchol


Tagy: kok-boru Svetové hry nomádov

„Nikdy predtým som túto hru nevidela. Veľmi sa mi páčilo, ako všetci aktívne podporovali svoje tímy a fandili im. Keďže som do Kirgizska prišla ako hosť, obzvlášť ma potešilo víťazstvo Kirgizska,“ povedala ...



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img_2800 2e16d0ba format webp fill 1668x1014 1 676x412 7.9.2026 (SITA.sk) - „Nikdy predtým som túto hru nevidela. Veľmi sa mi páčilo, ako všetci aktívne podporovali svoje tímy a fandili im. Keďže som do Kirgizska prišla ako hosť, obzvlášť ma potešilo víťazstvo Kirgizska,“ povedala Liliana Hollá.


Slovenská turistka Liliana Hollá sa počas návštevy VI. Svetových hier nomádov v Kirgizsku dostala k športu, ktorý dovtedy nikdy nevidela. Na súťažiach v kok-boru a kokpare ju zaujala atmosféra aj podpora domácich fanúšikov, no prekvapilo ju, že sa pri hre používa kozia mŕtvola. O svojich dojmoch hovorila pre kirgizskú agentúru Kabar.

„Nikdy predtým som túto hru nevidela. Veľmi sa mi páčilo, ako všetci aktívne podporovali svoje tímy a fandili im. Keďže som do Kirgizska prišla ako hosť, obzvlášť ma potešilo víťazstvo Kirgizska,“ povedala Hollá.



„Hra sa mi veľmi páčila. Kozia mŕtvola bola pre nás trochu prekvapujúca, ale celkovo boli súťaže veľmi zaujímavé,“ dodala.

Kok-boru je tradičný kirgizský tímový jazdecký šport. Súperi sa na koňoch snažia zmocniť kozej mŕtvoly alebo jej náhrady a dopraviť ju do súperovho cieľa, ktorý sa nazýva tai kazan. Podľa oficiálnych pravidiel pre rok 2026 môže mať použitá kozia mŕtvola spravidla 30 až 32 kilogramov, zatiaľ čo figurína má 30 kilogramov.



Každé mužstvo tvorí 12 jazdcov, pričom na ihrisku sú naraz štyria z každého tímu. Kok-boru patrí medzi tradičné športy späté s nomádskou kultúrou a spája jazdecké schopnosti, silu a tímovú spoluprácu.

Na Svetových hrách nomádov sa súťaží aj v príbuznom kazašskom kokpare, ktorý má vlastné pravidlá. Slovenská návštevníčka tak mala možnosť sledovať dve tradičné stredoázijské jazdecké disciplíny, ktoré sa od bežných európskych športov výrazne odlišujú.


Zdroj: SITA.sk - Slovenku na Svetových hrách nomádov v Kirgizsku prekvapila kozia mŕtvola. Tradičný šport ju napriek tomu nadchol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kok-boru Svetové hry nomádov
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