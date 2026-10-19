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19. októbra 2026
Húsíovia zasiahli vojenský tábor v Jemene, zahynulo vyše 50 ľudí
Tagy: Húsíovia mŕtvi Raketový útok Zranení
Tri balistické rakety udreli na výcvikové stredisko v provincii Šabwa, viac ako 200 ľudí utrpelo zranenia. Viac ako 50 ľudí zahynulo a vyše 200 utrpelo zranenia pri raketovom ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Tri balistické rakety udreli na výcvikové stredisko v provincii Šabwa, viac ako 200 ľudí utrpelo zranenia.
Tri balistické rakety zasiahli tábor al-Alam, ktorý slúžil ako výcvikové stredisko pre nových príslušníkov bezpečnostných a policajných zložiek. „Zahynulo viac ako 53 nováčikov a vyše 200 ďalších bolo zranených,“ uviedli úrady provincie.
Nemocnice v Šabwe sú podľa zástupcu guvernéra Fahda al-Chalífího preťažené a najvážnejšie zranených prevážajú do susedného Hadramautu a Adenu.
Šabwa patrí medzi najvýznamnejšie ropné a plynárenské oblasti Jemenu a nachádza sa tam aj terminál na skvapalnený zemný plyn Balháf.
Vládne sily sa obávajú, že raketový útok môže predchádzať pozemnej ofenzíve Húsíov. Tí minulý mesiac obsadili strategické prístavné mesto Muchá pri Červenom mori.
Boje sa prudko vystupňovali po júlovom rozpade prímeria z roku 2022. Húsíovia odvtedy útočia aj na saudskoarabské územie, lode a ropnú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Húsíovia zasiahli vojenský tábor v Jemene, zahynulo vyše 50 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako 50 ľudí zahynulo a vyše 200 utrpelo zranenia pri raketovom útoku jemenských Húsíov na vojenský tábor v energeticky významnej provincii Šabwa, oznámili v pondelok miestne úrady a vojenské zdroje.
Tri balistické rakety zasiahli tábor al-Alam, ktorý slúžil ako výcvikové stredisko pre nových príslušníkov bezpečnostných a policajných zložiek. „Zahynulo viac ako 53 nováčikov a vyše 200 ďalších bolo zranených,“ uviedli úrady provincie.
Preplnené nemocnice
Nemocnice v Šabwe sú podľa zástupcu guvernéra Fahda al-Chalífího preťažené a najvážnejšie zranených prevážajú do susedného Hadramautu a Adenu.
Šabwa patrí medzi najvýznamnejšie ropné a plynárenské oblasti Jemenu a nachádza sa tam aj terminál na skvapalnený zemný plyn Balháf.
Húsíovia postupujú
Vládne sily sa obávajú, že raketový útok môže predchádzať pozemnej ofenzíve Húsíov. Tí minulý mesiac obsadili strategické prístavné mesto Muchá pri Červenom mori.
Boje sa prudko vystupňovali po júlovom rozpade prímeria z roku 2022. Húsíovia odvtedy útočia aj na saudskoarabské územie, lode a ropnú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Húsíovia zasiahli vojenský tábor v Jemene, zahynulo vyše 50 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Húsíovia mŕtvi Raketový útok Zranení
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