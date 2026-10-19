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19. októbra 2026

Obmedzenia amerického Starshieldu brzdia ukrajinské drony a logistiku na fronte, tvrdí Zelenskyj


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Starlink útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Kyjev tvrdí, že systém prestáva fungovať pri vyšších rýchlostiach a komplikuje útoky dronov aj včasné varovanie pred ruskými strelami. Rýchlostné obmedzenia amerického ...



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belgium_europe_summit_15625 4 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev tvrdí, že systém prestáva fungovať pri vyšších rýchlostiach a komplikuje útoky dronov aj včasné varovanie pred ruskými strelami.


Rýchlostné obmedzenia amerického vojenského satelitného systému Starshield sťažujú ukrajinským jednotkám koordináciu dronových útokov proti ruským silám aj logistiku na fronte, vyhlásil v pondelok prezident Volodymyr Zelenskyj.


Podľa neho jednotky hlásia, že zariadenia „prestávajú fungovať pri rýchlostiach 130 až 160 kilometrov za hodinu v rôznych úsekoch frontu“.

„Spomaľuje to našu logistiku na fronte a obmedzuje používanie rôznych typov dronov, najmä útočných dronov stredného doletu a stíhačov prúdových šáhidov,“ uviedol Zelenskyj.

Starshield chýba


Ukrajina používa vojenský systém Starshield spoločnosti SpaceX Elona Muska na komunikáciu na bojisku, útoky na okupované územia a riadenie záchytných dronov. Civilný Starlink podľa Kyjeva na vojenské operácie nevyužíva.

Ukrajinské úrady tvrdia, že obmedzenia zasahujú aj systémy včasného varovania. Minulú stredu uviedli, že civilistov nedokázali včas upozorniť na prichádzajúce rakety a prúdové útočné drony, ktoré lietajú rýchlosťou nad 160 kilometrov za hodinu.

Priškrtený systém


Kyjev obvinil Washington z úmyselného „priškrtenia“ Starshieldu a obmedzenia spravodajských informácií po kritike ukrajinských útokov na ruské rafinérie. Musk uviedol, že prípadné zmeny limitov by museli prísť od amerického prezidenta.

Donald Trump však zodpovednosť odmietol. „Nebol som to ja,“ povedal novinárom. Minister zahraničných vecí Marco Rubio zároveň poprel, že by USA prerušili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou.


Zdroj: SITA.sk - Obmedzenia amerického Starshieldu brzdia ukrajinské drony a logistiku na fronte, tvrdí Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Starlink útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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