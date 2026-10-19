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19. októbra 2026
Obmedzenia amerického Starshieldu brzdia ukrajinské drony a logistiku na fronte, tvrdí Zelenskyj
Kyjev tvrdí, že systém prestáva fungovať pri vyšších rýchlostiach a komplikuje útoky dronov aj včasné varovanie pred ruskými strelami. Rýchlostné obmedzenia amerického ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev tvrdí, že systém prestáva fungovať pri vyšších rýchlostiach a komplikuje útoky dronov aj včasné varovanie pred ruskými strelami.
Podľa neho jednotky hlásia, že zariadenia „prestávajú fungovať pri rýchlostiach 130 až 160 kilometrov za hodinu v rôznych úsekoch frontu“.
„Spomaľuje to našu logistiku na fronte a obmedzuje používanie rôznych typov dronov, najmä útočných dronov stredného doletu a stíhačov prúdových šáhidov,“ uviedol Zelenskyj.
Ukrajina používa vojenský systém Starshield spoločnosti SpaceX Elona Muska na komunikáciu na bojisku, útoky na okupované územia a riadenie záchytných dronov. Civilný Starlink podľa Kyjeva na vojenské operácie nevyužíva.
Ukrajinské úrady tvrdia, že obmedzenia zasahujú aj systémy včasného varovania. Minulú stredu uviedli, že civilistov nedokázali včas upozorniť na prichádzajúce rakety a prúdové útočné drony, ktoré lietajú rýchlosťou nad 160 kilometrov za hodinu.
Kyjev obvinil Washington z úmyselného „priškrtenia“ Starshieldu a obmedzenia spravodajských informácií po kritike ukrajinských útokov na ruské rafinérie. Musk uviedol, že prípadné zmeny limitov by museli prísť od amerického prezidenta.
Donald Trump však zodpovednosť odmietol. „Nebol som to ja,“ povedal novinárom. Minister zahraničných vecí Marco Rubio zároveň poprel, že by USA prerušili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou.
Zdroj: SITA.sk - Obmedzenia amerického Starshieldu brzdia ukrajinské drony a logistiku na fronte, tvrdí Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Rýchlostné obmedzenia amerického vojenského satelitného systému Starshield sťažujú ukrajinským jednotkám koordináciu dronových útokov proti ruským silám aj logistiku na fronte, vyhlásil v pondelok prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podľa neho jednotky hlásia, že zariadenia „prestávajú fungovať pri rýchlostiach 130 až 160 kilometrov za hodinu v rôznych úsekoch frontu“.
„Spomaľuje to našu logistiku na fronte a obmedzuje používanie rôznych typov dronov, najmä útočných dronov stredného doletu a stíhačov prúdových šáhidov,“ uviedol Zelenskyj.
Starshield chýba
Ukrajina používa vojenský systém Starshield spoločnosti SpaceX Elona Muska na komunikáciu na bojisku, útoky na okupované územia a riadenie záchytných dronov. Civilný Starlink podľa Kyjeva na vojenské operácie nevyužíva.
Ukrajinské úrady tvrdia, že obmedzenia zasahujú aj systémy včasného varovania. Minulú stredu uviedli, že civilistov nedokázali včas upozorniť na prichádzajúce rakety a prúdové útočné drony, ktoré lietajú rýchlosťou nad 160 kilometrov za hodinu.
Priškrtený systém
Kyjev obvinil Washington z úmyselného „priškrtenia“ Starshieldu a obmedzenia spravodajských informácií po kritike ukrajinských útokov na ruské rafinérie. Musk uviedol, že prípadné zmeny limitov by museli prísť od amerického prezidenta.
Donald Trump však zodpovednosť odmietol. „Nebol som to ja,“ povedal novinárom. Minister zahraničných vecí Marco Rubio zároveň poprel, že by USA prerušili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou.
Zdroj: SITA.sk - Obmedzenia amerického Starshieldu brzdia ukrajinské drony a logistiku na fronte, tvrdí Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
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