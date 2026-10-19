Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. októbra 2026

Stovky škôl v štyroch európskych krajinách dostali bombové hrozby, úrady hovoria o podvode


Tagy: bombové hrozby na školách Maďarská polícia Srbská polícia

Výhražné správy zasiahli Severné Írsko, Škótsko, Maďarsko aj Srbsko, viaceré školy evakuovali, výbušniny sa zatiaľ nenašli. Stovky škôl v



Zdieľať
gettyimages 2299000684 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Výhražné správy zasiahli Severné Írsko, Škótsko, Maďarsko aj Srbsko, viaceré školy evakuovali, výbušniny sa zatiaľ nenašli.


Stovky škôl v Severnom Írsku, Škótsku, Maďarsku a Srbsku dostali v pondelok bombové hrozby, ktoré prinútili viaceré zariadenia k evakuácii.


Polícia však po prvých kontrolách uviedla, že správy sa javia ako podvodné. Zatiaľ nie je známe, či jednotlivé prípady navzájom súvisia.



Severné Írsko a šaría


V Severnom Írsku dostalo rovnaký e-mail so všeobecnou hrozbou až 300 škôl. Podobné správy zaznamenali aj v ďalších častiach Británie. „Polícia okolnosti výhražných e-mailov vyšetruje a prípad považuje za podvod,“ uviedla severoírska polícia.

Minister školstva Severného Írska Paul Givan uviedol, že správy obsahovali islamistické vyhrážky, zmienku o zavedení práva šaría a tvrdenia o výbušninách v školách. Niektoré zariadenia preto preventívne zatvorili.

Škótska polícia potvrdila výhražné správy vo viacerých školách a takisto ich považuje za falošné.

Evakuácie v Maďarsku


V Maďarsku dostalo podobné e-maily viac ako 70 škôl. Mnohé evakuovali, pri prehliadkach však žiadne bomby nenašli. „Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že dnešné hrozby boli neopodstatnené,“ oznámilo maďarské ministerstvo vnútra.

V Srbsku dostalo podľa verejnoprávnej televízie RTS bombové hrozby viac ako 100 škôl. Povaha správ mimo Severného Írska zatiaľ zostáva nejasná.


Zdroj: SITA.sk - Stovky škôl v štyroch európskych krajinách dostali bombové hrozby, úrady hovoria o podvode © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bombové hrozby na školách Maďarská polícia Srbská polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Sociálna poisťovňa plánuje zriadiť pobočku v bratislavskom nákupnom centre, jej služby tak budú dostupné aj cez víkend
<< predchádzajúci článok
Znalecké posudky v kauze zámeny pozemkov v Nitrianskom kraji boli nezákonné, SaS žiada vyšetrenie prípadu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 