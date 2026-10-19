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19. októbra 2026
Stovky škôl v štyroch európskych krajinách dostali bombové hrozby, úrady hovoria o podvode
Výhražné správy zasiahli Severné Írsko, Škótsko, Maďarsko aj Srbsko, viaceré školy evakuovali, výbušniny sa zatiaľ nenašli. Stovky škôl v
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19.10.2026 (SITA.sk) - Výhražné správy zasiahli Severné Írsko, Škótsko, Maďarsko aj Srbsko, viaceré školy evakuovali, výbušniny sa zatiaľ nenašli.
V Severnom Írsku dostalo rovnaký e-mail so všeobecnou hrozbou až 300 škôl. Podobné správy zaznamenali aj v ďalších častiach Británie. „Polícia okolnosti výhražných e-mailov vyšetruje a prípad považuje za podvod,“ uviedla severoírska polícia.
Minister školstva Severného Írska Paul Givan uviedol, že správy obsahovali islamistické vyhrážky, zmienku o zavedení práva šaría a tvrdenia o výbušninách v školách. Niektoré zariadenia preto preventívne zatvorili.
Škótska polícia potvrdila výhražné správy vo viacerých školách a takisto ich považuje za falošné.
V Maďarsku dostalo podobné e-maily viac ako 70 škôl. Mnohé evakuovali, pri prehliadkach však žiadne bomby nenašli. „Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že dnešné hrozby boli neopodstatnené,“ oznámilo maďarské ministerstvo vnútra.
V Srbsku dostalo podľa verejnoprávnej televízie RTS bombové hrozby viac ako 100 škôl. Povaha správ mimo Severného Írska zatiaľ zostáva nejasná.
Zdroj: SITA.sk - Stovky škôl v štyroch európskych krajinách dostali bombové hrozby, úrady hovoria o podvode © SITA Všetky práva vyhradené.
Stovky škôl v Severnom Írsku, Škótsku, Maďarsku a Srbsku dostali v pondelok bombové hrozby, ktoré prinútili viaceré zariadenia k evakuácii.
Polícia však po prvých kontrolách uviedla, že správy sa javia ako podvodné. Zatiaľ nie je známe, či jednotlivé prípady navzájom súvisia.
Severné Írsko a šaría
V Severnom Írsku dostalo rovnaký e-mail so všeobecnou hrozbou až 300 škôl. Podobné správy zaznamenali aj v ďalších častiach Británie. „Polícia okolnosti výhražných e-mailov vyšetruje a prípad považuje za podvod,“ uviedla severoírska polícia.
Minister školstva Severného Írska Paul Givan uviedol, že správy obsahovali islamistické vyhrážky, zmienku o zavedení práva šaría a tvrdenia o výbušninách v školách. Niektoré zariadenia preto preventívne zatvorili.
Škótska polícia potvrdila výhražné správy vo viacerých školách a takisto ich považuje za falošné.
Evakuácie v Maďarsku
V Maďarsku dostalo podobné e-maily viac ako 70 škôl. Mnohé evakuovali, pri prehliadkach však žiadne bomby nenašli. „Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že dnešné hrozby boli neopodstatnené,“ oznámilo maďarské ministerstvo vnútra.
V Srbsku dostalo podľa verejnoprávnej televízie RTS bombové hrozby viac ako 100 škôl. Povaha správ mimo Severného Írska zatiaľ zostáva nejasná.
Zdroj: SITA.sk - Stovky škôl v štyroch európskych krajinách dostali bombové hrozby, úrady hovoria o podvode © SITA Všetky práva vyhradené.
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