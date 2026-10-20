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 24hod.sk    Šport

20. októbra 2026

Posledný Prešov prevezme fínsky tréner, ktorý pomohol Trenčínu a Spišskej Novej Vsi


Tagy: nový tréner posledné miesto tabuľka Tipsport liga 2026/2027

HC Prešov ako prvý v tejto sezóne Tipsport ligy odvolal trénera. Dvanásť kôl a z nich len tri získané body po prehrách v predĺžení a nájazdoch a posledné miesto v tabuľke. Prešovskí hokejisti ...



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hokej8 scaled 1 676x421 20.10.2026 (SITA.sk) - HC Prešov ako prvý v tejto sezóne Tipsport ligy odvolal trénera.


Dvanásť kôl a z nich len tri získané body po prehrách v predĺžení a nájazdoch a posledné miesto v tabuľke. Prešovskí hokejisti nehrali tak zle, ako ukazujú ich výsledky, a preto sa vedenie klubu rozhodlo pre trénerské zmenu. Kanaďana Ryana Colvilla strieda pri kormidle Tommi Hämäläinen.

Trenčín aj Spišská Nová Ves


Päťdesiatjedenročný Fín nie je nováčik na slovenskom extraligovom ľade, v minulých rokoch relatívne úspešne viedol tímy HK Dukla Trenčín a HK Spišská Nová Ves.

Kormidla sa tam ujal v náročných obdobiach, keď tieto mužstvá potrebovali nový impulz. Trenčín vytiahol do play-off a Spišskú Novú Ves na siedme miesto tabuľky a do predkola play-off.

https://www.instagram.com/p/DerqCkjI4K6

Aktívny hokej


"V októbri 2024 prevzal Duklu Trenčín po nevydarenom úvode sezóny a napokon ju doviedol až do štvrťfinále play-off, kde sa stretla s neskorším majstrom z Košíc. V decembri 2025 prijal ďalšiu výzvu v Spišskej Novej Vsi, ktorá takisto hľadala cestu z náročnej situácie. Počas svojej trénerskej kariéry pôsobil aj vo Fínsku, Švédsku a Švajčiarsku. Jeho filozofia stojí na aktívnom hokeji, tímovej spolupráci a zodpovednosti každého hráča. Dôraz kladie aj na dobrú atmosféru v kabíne a rozvoj hráčov," napísal HC Prešov klubových sociálnych sieťach.

 

Viac gólov, ale menej bodov


Prešovčania strelili viac gólov (26) ako predposlední Zvolenčania (24), ale v tabuľke za nimi zaostávajú o 8 bodov. Viaceré zápasy mali dobre rozohrané, ale nedotiahli ich do úspešného konca, čo tréner Colville často ospravedlňoval množstvom mladších hráčov a ich neskúsenosťou.

Odišlo trio


Spoločne so 43-ročným Kanaďanom skončili v Prešove aj jeho asistent Tomáš Kochan a videokouč Pavol Škripko. Počas niekoľkoročného pôsobenia na Slovensku získal Colville majstrovský titul ako asistent po boku Dana Cemana v tíme HC Košice.


Zdroj: SITA.sk - Posledný Prešov prevezme fínsky tréner, ktorý pomohol Trenčínu a Spišskej Novej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nový tréner posledné miesto tabuľka Tipsport liga 2026/2027
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