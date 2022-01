Hviezdny Lionel Messi sa nakazil koronavírusom, PSG hlási štyroch hráčov s pozitívnym testom

Nakazený je aj člen realizačného tímu

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Štyria futbalisti francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain vrátane najlepšieho hráča planéty Argentínčana Lionela Messiho mali pozitívny test na ochorenie COVID-19.Odhalil to test pred pondelkovým súbojom Parížanov v domácom pohári na pôde štvrtoligového tímu Vannes OC.O postup do osemfinále tak futbalisti PSG budú bojovať bez svojej najväčšej hviezdy, sedemnásobnému držiteľovi Zlatej Lopty sa však v tejto sezóne nedarí podľa predstáv.Okrem Messiho koronavírus potvrdili aj ľavého obrancu Juana Bernata, náhradného brankára Sergia Rica a mladého stredopoliara Nathana Bitumazalu.Ochorenie COVID-19 test odhalil aj u jedného z členov realizačného tímu. Všetky tieto osoby okamžite smerovali do izolácie.Už v sobotu spolu sedem hráčov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 potvrdil tím AS Monaco, ktorý v nedeľu nastúpi v pohári na pôde druholigového Quevilly Rouen.Mená hráčov nakazených koronavírusom nezverejnili, všetci sa nachádzajú v izolácii a nemajú závažné prejavy ochorenia.Na nedeľu je vo Francúzsku naplánovaných spolu 13 pohárových duelov, v pondelok a utorok by sa malo hrať jedno stretnutie o postup do osemfinále.