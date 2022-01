NHL ponúkla okrem hokeja aj dojímavý príbeh, fanúšička Seattlu zachránila život kustódovi Vancouveru

Stretli sa pred zápasom

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne dojímavý príbeh priniesla sobota v zámorskej hokejovej NHL. Kustódovi Brianovi Hamiltonovi z tímu Vancouver Canucks sa totiž pred súbojom na ľade nováčika súťaže Seattle Kraken podarilo stretnúť s fanúšičkou domáceho kolektívu, ktorá mu zachránila život.Dvadsaťdvaročná Nadia Popoviciová totiž v druhej polovici októbra 2021 počas jednej z prestávok v premiérovom domácom súboji hráčov Kraken v NHL upozornila Hamiltona, že znamienko na jeho krku môže byť zhubný nádor.To sa neskôr aj potvrdilo, no zásluhou spomenutej mladej ženy lekári znamienko vyoperovali dostatočne skoro, aby sa rakovinové bunky rozšírili ďalej.A keď sa na prelome rokov kanadský tím vrátil do Seattlu, požiadal Hamilton o pomoc pri hľadaní fanúšičky, chcel jej totiž z hĺbky srdca poďakovať.Prostredníctvom oficiálneho klubového twitteru požiadal hokejovú komunitu o pomoc pri hľadaní ženy, ktorej meno nepozná a nevie odkiaľ pochádza. "Musím ju nájsť, pretože mi zachránila život," uviedol.A podarilo sa, dvojica sa stretla približne 90 minút pred sobotňajším súbojom, v ktorom hostia triumfovali 5:2. Dojemné stretnutie domáci prezentovali domáci už počas prvej tretiny na multimediálnej kocke nad hracou plochou.Nadia Popoviciová si vyslúžila búrlivý potlesk fanúšikov. Oba kluby sa ako prejav vďaky rozhodli venovať jej 10-tisíc dolárov ako štipendium na štúdium.Mladá fanúšička síce už ukončila University of Washington, v blízkej budúcnosti chce navštevovať zdravotnícku školu.Písal sa 23. október 2021, keď sa Hamilton pohyboval počas prestávky medzi striedačkami a všimol si ženu, ktorá na ochranné plexisklo pritisla svoj smartfón.Pracovníka Canucks sa snažila upozorniť a napísala: "Znamienko na zadnej časti je možno zhubný nádor. Prosím, choďte k lekárovi!" Hamilton odkaz zaregistroval."V tom okamihu som sa cítil divne. Dosť ma tento odkaz rozhodil. A keď to lekári potvrdili, tak mi bolo nanič, pretože som tej žene nevenoval dostatok pozornosti," ozrejmil. A aj preto sa rozhodol ženu nájsť."Skutočnosť, že som sa mu mohla pozrieť do očí a počuť priamo od neho, čo sa stalo, bola úžasná. Keď si predstavím, ako sa asi musel cítiť, muselo to byť divné. Bol v práci a niekto sa na neho pozrel a povedal mu, aby šiel k doktorovi. Niečo také nechce nik počuť. Možnosť hovoriť s ním aj jeho rodinou ma dojala," prezradila Popoviciová.Tá vo voľnom čase pracuje ako dobrovoľníčka v nemocnici aj na onkologickom oddelení. "Videla som ho a vravím si: 'Toto je presný príklad toho, ako vyzerá melanóm' " opísala.Brian Hamilton pracuje pre Canucks už takmer 20 rokov. Stále je v úžase, ako si Popoviciová mohla všimnúť jeho znamienko. "Nebolo veľké a ja som mal bundu," povedal.Za lekármi sa rozhodol ísť niekoľko dní po spomenutom októbrovom súboji v Seattli. Po prvotnej prehliadke a obavách lekárov si Hamilton nechal znamienko odstrániť, jeho biopsia potom potvrdila prítomnosť rakovinových buniek.Nasledovala analýza jeho kože v okolí vyoperovaného znamienka, výsledok však bol medicínsky negatívny."Doktori mi povedali, že rakovinové bunky boli zatiaľ iba vo vrchnej časti pokožky a neprenikli do ďalších vrstiev. O niekoľko rokov to však mohlo byť inak a ja som tu už nemusel byť," myslí si Hamilton."Chápem, že aj ja som súčasťou príbehu, no jeho hlavnou hrdinkou je ona. Je osobou, ktorá mi zachránila život. Zaslúžila si vedieť, že jej úsilie padlo na úrodnú pôdu a mal by v ňom pokračovať," doplnil.