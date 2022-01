Kto zvíťazí na Australian Open? Bookmakeri favorizujú hráča, ktorý možno ani nebude hrať

Najväčšími vyzývateľmi Medvedev a Zverev

Prvý grandslam s povinným očkovaním

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Novak Djokovič údajne stále nevzdáva svoju účasť na Australian Open v Melbourne (17.- 30. 1. 2022). A to aj napriek tomu, že najlepší svetový tenista odmieta zverejniť svoj očkovací status, resp. sa odhlásil z prípravného ATP Cupu v Sydney.Na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny už srbský tenisový velikán deväťkrát zvíťazil vo dvojhre. Ak by počet svojich titulov zaokrúhlil na desať, stal by sa s 21 titulmi najúspešnejším hráčom mužskej grandslamovej histórie. Dosiaľ sa o tento honor delí so Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom.V účasť 34-ročného Belehradčana v Melbourne stále veria aj bookmakeri britskej spoločnosti Bet365, ktorí ho zaradili ako hlavného favorita na zisk titulu pod ostrým austrálskym slnkom. Djokovič podľa nej vstúpi do turnaja s kurzom 11/8 na víťazstvo (2,375).Jeho najväčšími vyzývateľmi by mali byť Rus Daniil Medvedev s kurzom 2/1 (3,0) a Nemec Alexander Zverev s 11/4 (3,75). Práve Medvedev a Zverev uštedrili Djokovičovi dve najväčšie prehry v jeho inak famóznom roku 2021. Medvedev ho zdolal vo finále US Open v New Yorku a nedovolil mu dovŕšiť tzv. kalendárny Grand Slam, čiže triumfy na všetkých štyroch grandslamových turnajoch v jednom roku. Zverev predtým zastavil Djokoviča v semifinále olympijského turnaja v Tokiu a prekazil mu zisk premiérového olympijského zlata.V zozname najväčších favoritov AO 2022 za triom Djokovič, Medvedev, Zverev figurujú Grék Stefanos Tsitsipas a Španiel Rafael Nadal, obaja s kurzom 12. Mladú generáciu medzi favoritmi zastupuje 20-ročný Talian Jannik Sinner (16). "Ani my, hráči, nevieme, ako sa nakoniec rozhodne a či bude hrať na Australian Open. Za seba však hovorím, že budem veľmi rád, ak sa Nole predstaví v Melbourne," uviedol iný srbský tenista Dušan Lajovič.Australian Open sa stane vôbec prvým grandslamovým turnajom, ktorý bude od hráčov vyžadovať povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Debata o očkovaní rozdelila tenistov na profesionálnych okruhoch na dva rozdielne tábory.Kým spomenutý Djokovič tvrdí, že zaočkovať sa je osobná voľba každého človeka, a tak to má aj zostať bez ohľadu na tlaky z okolia, bývalý svetový hráč číslo jeden Brit Andy Murray má iný názor. Podľa Murrayho je očkovanie povinnosť každého človeka, ktorý chce konať dobro v prospech väčšiny. Preto by podľa neho mala byť povinne nariadená resp. vyžadovaná.