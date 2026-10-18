|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 18.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lukáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. októbra 2026
Hviezdny Messi dvoma gólmi nasmeroval Inter Miami k triumfu v Atlante – VIDEO
Tagy: MLS Major League Soccer
Lionel Messi pokračuje v skvelej forme a priviedol Inter Miami k trom víťazstvám bez prerušenia. Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi strelil dva góly v priebehu štyroch minút a pomohol Interu ...
Zdieľať
18.10.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi pokračuje v skvelej forme a priviedol Inter Miami k trom víťazstvám bez prerušenia.
Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi strelil dva góly v priebehu štyroch minút a pomohol Interu Miami k víťazstvu 3:1 na ihrisku Atlanty United v sobotňajšom zápase zámorskej Major League Soccer (MLS). Obhajca titulu pokračuje v pozvoľnom naštartovaní sa pred blížiacim sa play-off.
Už 39-ročný argentínsky topkanonier je lídrom tabuľky strelcov MLS s 25 gólmi, čo je o šesť viac než má na konte druhý v poradí chorvátsky útočník Petar Musa z FC Dallas a rovnako aj Milan Iloski z Philadelphie.
Na rovnakom štadión, na ktorom Messi na MS 2026 pomohol reprezentácii Argentíny k triumfu v júlovom semifinále proti Anglicku, zaznamenal dva famózne góly a zabezpečil pre Inter tretí triumf bez prerušenia.
Skóre stretnutia otvoril Germán Berterame v závere prvého polčasu, po zmene strán sa dvakrát zapísal do listiny strelcov Messi. Domáci v závere už len skorigovali, z pokutového kopu skóroval Fafa Picault.
Messi je prvý hráč v histórii MLS, ktorý zaznamenal aspoň 15 asistencií v troch po sebe nasledujúcich sezónach. Od emocionálneho rozlúčkového zápasu v národnom tíme Argentíny strelil Messi v troch zápasoch už štyri góly.
Inter Miami už má istotu postupu do vyraďovacej časti a pod vedením nového trénera Cristiana „Kilyho“ Gonzáleza vyhral už tretí zápas za sebou.
Zdroj: SITA.sk - Hviezdny Messi dvoma gólmi nasmeroval Inter Miami k triumfu v Atlante – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi strelil dva góly v priebehu štyroch minút a pomohol Interu Miami k víťazstvu 3:1 na ihrisku Atlanty United v sobotňajšom zápase zámorskej Major League Soccer (MLS). Obhajca titulu pokračuje v pozvoľnom naštartovaní sa pred blížiacim sa play-off.
Už 39-ročný argentínsky topkanonier je lídrom tabuľky strelcov MLS s 25 gólmi, čo je o šesť viac než má na konte druhý v poradí chorvátsky útočník Petar Musa z FC Dallas a rovnako aj Milan Iloski z Philadelphie.
Na rovnakom štadión, na ktorom Messi na MS 2026 pomohol reprezentácii Argentíny k triumfu v júlovom semifinále proti Anglicku, zaznamenal dva famózne góly a zabezpečil pre Inter tretí triumf bez prerušenia.
Skóre stretnutia otvoril Germán Berterame v závere prvého polčasu, po zmene strán sa dvakrát zapísal do listiny strelcov Messi. Domáci v závere už len skorigovali, z pokutového kopu skóroval Fafa Picault.
Messi je prvý hráč v histórii MLS, ktorý zaznamenal aspoň 15 asistencií v troch po sebe nasledujúcich sezónach. Od emocionálneho rozlúčkového zápasu v národnom tíme Argentíny strelil Messi v troch zápasoch už štyri góly.
Inter Miami už má istotu postupu do vyraďovacej časti a pod vedením nového trénera Cristiana „Kilyho“ Gonzáleza vyhral už tretí zápas za sebou.
Zdroj: SITA.sk - Hviezdny Messi dvoma gólmi nasmeroval Inter Miami k triumfu v Atlante – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MLS Major League Soccer
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lobotkov Neapol prehral na pôde posledných Benátok, Inter Miláno zdolal Bolognu
Lobotkov Neapol prehral na pôde posledných Benátok, Inter Miláno zdolal Bolognu
<< predchádzajúci článok
Tréner Maresca netrpezlivo očakáva výsledky vyšetrení zraneného Haalanda
Tréner Maresca netrpezlivo očakáva výsledky vyšetrení zraneného Haalanda