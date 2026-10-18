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18. októbra 2026

Hviezdny Messi dvoma gólmi nasmeroval Inter Miami k triumfu v Atlante – VIDEO


Tagy: MLS Major League Soccer

Lionel Messi pokračuje v skvelej forme a priviedol Inter Miami k trom víťazstvám bez prerušenia. Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi strelil dva góly v priebehu štyroch minút a pomohol Interu ...



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mls_inter_miami_atlanta_soccer_8252_ 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi pokračuje v skvelej forme a priviedol Inter Miami k trom víťazstvám bez prerušenia.


Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi strelil dva góly v priebehu štyroch minút a pomohol Interu Miami k víťazstvu 3:1 na ihrisku Atlanty United v sobotňajšom zápase zámorskej Major League Soccer (MLS). Obhajca titulu pokračuje v pozvoľnom naštartovaní sa pred blížiacim sa play-off.

Už 39-ročný argentínsky topkanonier je lídrom tabuľky strelcov MLS s 25 gólmi, čo je o šesť viac než má na konte druhý v poradí chorvátsky útočník Petar Musa z FC Dallas a rovnako aj Milan Iloski z Philadelphie.

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Na rovnakom štadión, na ktorom Messi na MS 2026 pomohol reprezentácii Argentíny k triumfu v júlovom semifinále proti Anglicku, zaznamenal dva famózne góly a zabezpečil pre Inter tretí triumf bez prerušenia.

Skóre stretnutia otvoril Germán Berterame v závere prvého polčasu, po zmene strán sa dvakrát zapísal do listiny strelcov Messi. Domáci v závere už len skorigovali, z pokutového kopu skóroval Fafa Picault.

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Messi je prvý hráč v histórii MLS, ktorý zaznamenal aspoň 15 asistencií v troch po sebe nasledujúcich sezónach. Od emocionálneho rozlúčkového zápasu v národnom tíme Argentíny strelil Messi v troch zápasoch už štyri góly.

Inter Miami už má istotu postupu do vyraďovacej časti a pod vedením nového trénera Cristiana „Kilyho“ Gonzáleza vyhral už tretí zápas za sebou.


Zdroj: SITA.sk - Hviezdny Messi dvoma gólmi nasmeroval Inter Miami k triumfu v Atlante – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MLS Major League Soccer
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