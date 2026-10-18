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18. októbra 2026

Lobotkov Neapol prehral na pôde posledných Benátok, Inter Miláno zdolal Bolognu


Tagy: Serie A 2026/2027

Inter Miláno si upevnil post lídra talianskej Serie A po otočke s Bolognou. Futbalisti Interu Miláno si upevnili post lídra tabuľky talianskej Serie A sobotňajším triumfom 3:1 na pôde Bologne. Na ...



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6ab8277414379343691226 676x476 18.10.2026 (SITA.sk) - Inter Miláno si upevnil post lídra talianskej Serie A po otočke s Bolognou.


Futbalisti Interu Miláno si upevnili post lídra tabuľky talianskej Serie A sobotňajším triumfom 3:1 na pôde Bologne. Na Milánčanov sa v nedeľu môže bodovo dotiahnuť Lazio Rím, ak zvíťazí v súboji proti Juventusu Turín.

Inter síce prehrával od 10. minúty zásahom Tommasa Pobegu, ale ešte pred polčasovou prestávkou vyrovnal Marcus Thuram a po zmene strán skórovali aj striedajúci Carlos Augusto a Ange-Yoan Bonny.

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"Naša sila spočíva v kolektíve a kvalite hráčov. Nemáme nič dokazovať okrem seba. Chceme byť intenzívnejší s loptou i bez nej," uviedol asistent trénera hostí Aleksandar Kolarov pre DAZN.

Druhá priečka aktuálne patrí hráčom AS Rím, ktorí triumfovali 2:0 nad FC Janov, na Inter strácajú dva body.

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Veľkým prekvapením soboty bol domáci triumf Benátok, ktoré dovtedy nezískali ani bod. Klub pristúpil k zmene trénera a nový kouč Davide Nicolu priviedol svoj tím k triumfu 1:0 nad Neapolom. Jediný gól stretnutia strelil v druhom polčase Akor Adams. Za hostí potom nepremenil pokutový kop Kevin de Bruyne, dobrú šancu na vyrovnanie mal aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

"Vo futbale sa stávajú takéto chvíle a je len jedna cesta von: pokračovať v tvrdej a profesionálnej práci, byť sústredenejší a premeniť sklamanie na hnev. Je na nás, aby sme túto situáciu zmenili, začínajúc Ligou majstrov," zhodnotil tréner tímu "spod Vezuvu" Massimiliano Allegri.


Zdroj: SITA.sk - Lobotkov Neapol prehral na pôde posledných Benátok, Inter Miláno zdolal Bolognu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A 2026/2027
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