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28. augusta 2026
Hviezdny Messi má v Interi Miami nového trénera, povedie ho Argentínčan González
Tagy: MLS Major League Soccer
Cristian "Kily" González pracuje ako tréner od roku 2020 a pred presunom do Miami viedol tri argentínske kluby vrátane tímu Rosario Central, v ktorom začínal aj končil hráčsku kariéru. Americký ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Cristian "Kily" González pracuje ako tréner od roku 2020 a pred presunom do Miami viedol tri argentínske kluby vrátane tímu Rosario Central, v ktorom začínal aj končil hráčsku kariéru.
Americký futbalový klub Inter Miami z nadnárodnej súťaže Major League Soccer (MLS) má nového trénera. Hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho vo floridskom tíme povedie Cristian "Kily" González.
Ten na uvedenom poste nahradil dočasného kouča Guillerma Hoyosa, ktorému pôsobenie v Interi príliš nevyšlo. Ten navyše dostal dištanc na jeden zápas a pokutu za opakované porušovania pravidla o oneskorenom nástupe tímu na druhý polčas.
Hoyos bol predtým športový riaditeľ klubu a je dlhoročný priateľ Messiho, do funkcie kouča sa dostal v apríli po odchode Javiera Mascherana z osobných dôvodov. González sa narodil rovnako ako Messi v argentínskom Rosariu, Hoyos je z argentínskej Córdoby.
"Inter Miami CF dosiahol dohodu s Cristianom Albertom 'Kily' Gonzálezom o tom, že sa stane novým hlavným trénerom prvého tímu klubu," uviedol americký klub v oficiálnom vyhlásení. Hoyos zostane na svojom poste až do okamihu, keď 52-ročný González získa pracovné povolenie v USA.
Nový kouč Interu Miami počas hráčskej kariéry pôsobil ako ľavé krídlo v európskych kluboch, v Taliansku hral za Inter Miláno a v španielsku za FC Valencia či Real Zaragoza. Za reprezentáciu Argentínu absolvoval 56 zápasov v rokoch 1995 až 2005.
Na trénerskú dráhu sa pustil v roku 2020 a pred presunom do Miami viedol tri argentínske kluby vrátane tímu Rosario Central, v ktorom začínal aj končil hráčsku kariéru.
Obhajca prvenstva z play-off MLS zažíva ťažké obdobie po prestávke vyhradenej pre MS 2026, hoci káder tímu rozšíril Brazílčan Casemiro. Počas pôsobenia Hoyosa klub prehral štyri z ostatných piatich zápasov a hoci je na 2. mieste v tabuľke Východnej konferencie, za lídrom Nashville SC zaostáva už o desať bodov.
"Inter Miami by chcel obzvlášť vyjadriť vďaku koučovi Hoyosovi za jeho angažovanosť a plné odhodlanie voči klubu, ktoré v apríli preukázal ochotou prevziať túto úlohu," dodal klub.
Zdroj: SITA.sk - Hviezdny Messi má v Interi Miami nového trénera, povedie ho Argentínčan González © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký futbalový klub Inter Miami z nadnárodnej súťaže Major League Soccer (MLS) má nového trénera. Hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho vo floridskom tíme povedie Cristian "Kily" González.
Ten na uvedenom poste nahradil dočasného kouča Guillerma Hoyosa, ktorému pôsobenie v Interi príliš nevyšlo. Ten navyše dostal dištanc na jeden zápas a pokutu za opakované porušovania pravidla o oneskorenom nástupe tímu na druhý polčas.
Hoyos bol predtým športový riaditeľ klubu a je dlhoročný priateľ Messiho, do funkcie kouča sa dostal v apríli po odchode Javiera Mascherana z osobných dôvodov. González sa narodil rovnako ako Messi v argentínskom Rosariu, Hoyos je z argentínskej Córdoby.
"Inter Miami CF dosiahol dohodu s Cristianom Albertom 'Kily' Gonzálezom o tom, že sa stane novým hlavným trénerom prvého tímu klubu," uviedol americký klub v oficiálnom vyhlásení. Hoyos zostane na svojom poste až do okamihu, keď 52-ročný González získa pracovné povolenie v USA.
Nový kouč Interu Miami počas hráčskej kariéry pôsobil ako ľavé krídlo v európskych kluboch, v Taliansku hral za Inter Miláno a v španielsku za FC Valencia či Real Zaragoza. Za reprezentáciu Argentínu absolvoval 56 zápasov v rokoch 1995 až 2005.
Na trénerskú dráhu sa pustil v roku 2020 a pred presunom do Miami viedol tri argentínske kluby vrátane tímu Rosario Central, v ktorom začínal aj končil hráčsku kariéru.
Obhajca prvenstva z play-off MLS zažíva ťažké obdobie po prestávke vyhradenej pre MS 2026, hoci káder tímu rozšíril Brazílčan Casemiro. Počas pôsobenia Hoyosa klub prehral štyri z ostatných piatich zápasov a hoci je na 2. mieste v tabuľke Východnej konferencie, za lídrom Nashville SC zaostáva už o desať bodov.
"Inter Miami by chcel obzvlášť vyjadriť vďaku koučovi Hoyosovi za jeho angažovanosť a plné odhodlanie voči klubu, ktoré v apríli preukázal ochotou prevziať túto úlohu," dodal klub.
Zdroj: SITA.sk - Hviezdny Messi má v Interi Miami nového trénera, povedie ho Argentínčan González © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MLS Major League Soccer
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