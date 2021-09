Hviezdy prepožičali hlas na dobrú vec, upozornili aj na zmenu klímy

Celosvetová hudobná akcia, aká sa koná raz za generáciu, odštartovala v sobotu vystúpením slávnej juhokórejskej skupiny BTS a britského speváka Eltona Johna. Dvadsaťštyrihodinová séria koncertov po celom svete s názvom Global Citizen Live má upozorniť na klimatickú zmenu, nerovnosť v rozdeľovaní vakcín a hladomor. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Na pódiách od New Yorku po nigérijský Lagos vystúpili rôzne megahviezdy, vrátane Coldplay, speváčky Lizzo, Jennifer Lopez a Billie Eilish, ale aj herci, politici, šéfovia firiem, členovia kráľovskej rodiny a aktivisti. Apelovali alebo oznámili finančné dary na pomoc pri riešení veľkých celosvetových výziev.

Na snímke účastníci festivalu Global Citizen Live v New Yorku 25. septembra 2021.

Foto: TASR/AP

Mimovládna organizácia Global Citizen chce vysadiť miliardu stromov, poskytnúť dve miliardy vakcín najchudobnejším krajinám a tiež jedlo 41 miliónom ľudí na pokraji smrti od hladu.Elton John vo výrazne zelenom oblečení vystúpil v Paríži pred Eiffelovou vežou, aj napriek nedávnemu zraneniu bedra. Zahral a zaspieval hity ako "Tiny Dancer" či "This is Your Song".Headlinerom v Paríži bol Ed Sheeran, spolu so skupinou Black Eyed Peas a rapperom Stormzy.

Na smímke Ed Sheeran počas vystúpenia na festivale s názvom Global Citizen Live v Paríži 25. septembra 2021.

Foto: TASR/AP

Akcia sa na sociálnych médiách začala vopred nakrúteným vystúpením skupiny BTS v Soule.Keď sa skončil koncert v Paríži a "štafetu" dostal New York, tam vyšli na pódium britský princ Harry a jeho manželka Meghan. Obaja obhajovali dostupnosť vakcín proti koronavírusu pre všetkých a vyhlásili, že túto vec treba brať "ako základné ľudské právo"."Moja žena a ja sme presvedčení, že to, do akých pomerov sa človek narodí, nesmie určovať jeho šance prežiť," povedal princ Harry, vojvoda zo Sussexu, a dav tisícov ľudí v newyorskom Central Parku nadšene tlieskal.

Princ Harry a Meghan Markle, vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, hovoria na pódiu počas festivalu Global Citizen v sobotu 25. septembra 2021 v New Yorku.

Foto: TASR/AP

Po manželoch z britskej kráľovskej rodiny vystúpila popová veteránka Cyndi Lauper, ktorá svoj hit "Girls Just Want to Have Fun" venovala afganským ženám.Keď zavládla tma, dav sa zväčšil a prítomní burácali pri vystúpeniach hviezd ako Billie Eilish.Medzi jednotlivými číslami zneli zásadné vyhlásenia a výzvy, že treba konať - jedna prišla dokonca aj z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).Šéfka Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) Samantha Powerová oznámila v odkaze nakrútenom vopred, že Spojené štáty "prispejú sumou vyše 295 miliónov krajinám po celom svete, aby sa zažehnal hladomor a extrémny hlad, riešilo násilie založené na pohlaví a ďalšie humanitárne krízy, ktoré spôsobila pandémia covidu".

Na snímke Camila Cabello počas svojho vystúpenia na festivale s názvom Global Citizen Live v New Yourku 25. septembra 2021.

Foto: TASR/AP

Spoluzakladateľ a šéf organizácie Global Citizen Hugh Evans vyzval divákov, aby pomohli zozbierať šesť miliárd dolárov potrebných pre Svetový potravinový program (WFP), vyriešiť nespravodlivé zásobovanie vakcínami a vyvíjať tlak na lídrov pred novembrovou konferenciou o klimatickej zmene COP26."Len samotná charita... nikdy nebude stačiť na ukončenie extrémnej chudoby, ani na vyriešenie klimatickej zmeny. Musí konať hnutie ľudí a vynútiť trvalú zmenu," vyhlásil Evans.

Po vystúpení uznávaného 92-ročného amerického biológa Edwarda O. Wilsona sa šou presunula do Los Angeles. Tam koncertovali okrem iných popová kapela 5 Seconds of Summer, Demi Lovato, Adam Lambert či Stevie Wonder.Na koncertoch boli nutné certifikáty o zaočkovaní proti covidu alebo negatívny test na koronavírus.