Vyrobte si zázračnú majoránkovú masť

Majoránková masť uľaví pri upchatom nose a nádche. Pritom príprava domáceho prostriedku je tak jednoduchá a rýchla, že jednoduchšie to naozaj už byť nemôže. Použitie masti je tiež prosté, stačí si nabrať trochu na prst a votrieť pod nos, ktorý trápi otravná nádcha. Vdychovaním vonných silíc sa dýchacie cesty krásne uvoľnia. Môžete si z majoránky pripraviť tiež čaj, ktorý zvyšuje obranyschopnosť organizmu.

Budete potrebovať:

10 g sušenej majoránky (alebo zväzok čerstvej)

kocku bravčovej masti

mätový alebo eukalyptový olej

mažiar a nádobku s viečkom

Všetky bylinky nasypeme do mažiara a dôkladne rozdrvíme na prášok. Ak nemáte mažiar, môžete skúsiť majoránku rozomlieť v mixéri.

Bravčovú masť vložíme do kastróla a necháme ich pri nižšej teplote úplne rozpustiť. Neškvaríme. K masti prisypeme nadrvenú majoránku a necháme krátko, maximálne päť minút, prevariť. Potom pridáme niekoľko kvapiek vonného oleja (mäta alebo eukalyptus). Éterický olej umocní účinky masti.

Zmes necháme priamo v hrnci zhruba tri dni pri izbovej teplote odležať a počkáme, až sa všetky silice a ďalšie látky prepoja s tukom. Potom opäť mierne zahrejeme a za tepla ju cez jemné sitko alebo čisté plátno nalejeme do uzatvárateľnej nádobky. Môžeme použiť napríklad staršiu nádobku od krému. Masť necháme vychladnúť, uzavrieme a skladujeme v chladničke.

Čo ste možno nevedeli:

Majorán je jedna z našich najobľúbenejších byliniek, ale pestovali ju však už starí Egypťania. Do Európy sa dostala pravdepodobne v 16. storočí v dobe križiackych vojen. Kvitne v júli nežnými belavými až ružovými kvietkami. V júli až v auguste, tesne pred kvetom, zbierame celé stonky, ktoré zviažeme do zväzočkov a zavesené usušíme na temnom a dobre vetranom mieste. Teplota počas sušenia by nemala dlhodobo presiahnuť 35 ºC. Po usušení oddrolíme voňavé lístky a skladujeme ich v suchu, v dobre uzavretej nádobe, kde by majorán mala bez problémov vydržať až dva roky.

Majorán má silnú vôňu a korenistú horkastú chuť. Táto jednoročná rastlinka sa používa najčastejšie ako kuchynské korenie, ale uplatní sa aj v ľudovom liečiteľstve. Pridáva sa do sirupov aj mastí proti kašľu a je účinná tiež pri nadúvaní. Lístky majoránky prisypávame do kúpeľa, kde majú posilňujúci účinok na podráždené nervy. V skorších dobách sa majorán používala tiež do vonných kytíc a vencov, pretože dievčatá verili, že jej vôňa privábi vysnívaného mládenca.