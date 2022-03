CNN: Vedú sa predbežné diskusie o prípadnej exilovej ukrajinskej vláde

Predstavitelia USA a európskych krajín sa venujú i plánom na vytvorenie ukrajinskej vlády v exile, ak by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predsa len bol nútený utiecť z Kyjeva. Diskusie sú zatiaľ len predbežné a neboli prijaté žiadne rozhodnutia, uviedli predstavitelia západných krajín pre spravodajskú televíziu CNN.





Diskusia je rôznorodá - od podpory Zelenského a najvyšších ukrajinských predstaviteľov pri ich potenciálnom presune do Ľvova na západe Ukrajiny až po možnosť, že Zelenskyj a jeho tím budú nútení úplne utiecť z Ukrajiny a vytvoriť novú vládu v Poľsku, uviedli západní predstavitelia citovaní CNN.Televízia CNN poznamenala, že západní predstavitelia sa vyhýbajú diskusii o exilovej vláde priamo so Zelenským, pretože ten chce zostať v Kyjeve a doteraz vždy odmietal rozhovory, ktoré sa zameriavajú na čokoľvek iné ako na podporu Ukrajiny v jej boji proti Rusku.Dvaja západní diplomati, ktorí tieto informácie poskytli CNN, dodali, že sa okrem iného diskutovalo o vyslaní jedného alebo viacerých členov Zelenského tímu na miesto "niekde mimo", kde by mohla byť zriadená vláda v prípade, že Kyjev padne a Zelenskyj nebude ochotný alebo schopný z ukrajinskej metropoly odísť.Televízia CBS v nedeľu citovala amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, podľa ktorého "Ukrajinci majú pripravené plány -, o ktorých nebudem hovoriť, ani nebudem zachádzať do žiadnych podrobností -, aby zabezpečili kontinuitu vlády, tak či onak".Európski a americkí diplomati a politici v prvých dňoch vojny verili, že Zelenského presťahovanie do Ľvova by mohlo byť uskutočniteľné - vtedy ešte nebolo jasné, či Rusko zaútočí aj na západnú Ukrajinu.Ale teraz – vzhľadom na dramatickú eskaláciu, keď Rusko v posledných niekoľkých dňoch na Ukrajine útočí aj proti civilným cieľom a na rôznych miestach krajiny - si západní predstavitelia "nie sú takí istí" tým, že Rusko "ušetrí čo len centimeter ukrajinského územia".