Hygienici našli ortuť v kozmetických produktoch, výrobky môžu byť aj na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide najmä o výrobky na bielenie pokožky obsahujúce ortuť, ktorá nesmie byť medzi zložkami kozmetických výrobkov.Ako agentúru SITA informoval hlavný hygienik Ján Mikas , výrobky nahlásil do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nórsku. Podľa hygienika je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.Z Francúzska pochádza výrobok Ultra moisturising body cream značky Fair & White z Francúzska od výrobcu Labo.Derma, výrobok Lightening Serum Anti-Ageing značky Nature Secrete od výrobcu El Paradis Cosmetic, výrobok Lait aha-2 značky Fair & Whiteod výrobcu Labo.Derma a výrobok Savon gomnant exfoliating soap značky Fair & White od výrobcu Labo.Derma. Z Európy pochádza aj výrobok Fade out cream značky O'Tentilka z Talianska.Výrobky na bielenie pokožky, ktoré obsahujú ortuť, pochádzajú často aj z Pakistanu či Indie. Z Pakistanu sú to výrobky s názvom Beauty cream značky Golden Pearl, výrobok Face beauty cream značky V.I.P, výrobok Ubtan značky Seven herbal od výrobcu C.P.H.L.Z Indie pochádza výrobok Advanced multi vitamin značky Fair & Lovely od výrobcu Hindustar Unilever LTD a výrobok Natural fairness cream značky Fair One od výrobcu Shahnaz Ayurvedics.Medzi výrobky na bielenie pokožky, ktoré obsahujú ortuť, zaradil kontrolný úrad v Nórsku aj výrobok Black Spot Corrector značky Carotone z Pobrežia Slonoviny od výrobcu N.P. Gandour, výrobok Knee &albow lightening cream značky Daggett & Ramsdell z USA od výrobcu Fisk Industries, výrobok Extra whitening cream with fruit extracts značka GC Golden Care neznámeho pôvodu od výrobcu White Secrets Cosmetics, výrobok Whitening cream značky New Face neznámeho pôvodu a výrobok Creme C.T.R. značky Diana z Libanonu od výrobcu Diana de Beaute S.A.L.Výrobok s názvom Ligtening beauty cream, ktorý sa používa na bielenie pokožky značky Perfect White z Pobrežia Slonoviny od výrobcu Dream Cosmetics obsahuje kortikosteroid – betamethasone.Rovnako ako ortuť patrí na zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch. Výrobok na bielenie pokožky Brightening moisturising solution značky Fair & Lovely z Indie od výrobcu Unilever India Exports limited obsahuje látku hydroquinone (0,02%), ktorá nesmie byť v kozmetických výrobkoch.„Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn,“ vysvetlil Mikas. Dodáva, že výrobok môže spôsobiť kožné alergie.Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na Slovensku. Databáza výrobkov hlásených do systému Rapex je dostupná na webovej stránke Európskej komisie