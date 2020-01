Puigdemont sa chce vrátiť do Španielska, pred zatknutím by ho mohla ochrániť imunita europoslanca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý katalánsky prezident Carles Puigdemont zvažuje návrat do Španielska. Musí mať však istotu, že ho vďaka imunite, ktorou disponuje ako člen Európskeho parlamentu (EP) , nezatknú.Po zasadnutí parlamentu v Štrasburgu pre agentúru AP v pondelok povedal, že chce pracovať na prepustení niekdajšieho viceprezidenta Katalánska Oriola Junquerasa, ktorý sa spolu s ním podieľal na organizovaní referenda o nezávislosti tohto regiónu od Španielska.Puigdemont vyhlásil, že počas niekoľkých týždňov očakáva jasné potvrdenie od parlamentu, ktoré mu zaručí bezpečnosť. "Španielsko musí akceptovať moju imunitu," vyhlásil politik.Španielsky súd v októbri poslal Junquerasa na 13 rokov za mreže. Súdny dvor Európskej únie (ECJ) však v decembri rozhodol, že získal právo na imunitu, keď ho v máji zvolili do Európskeho parlamentu (EP). "Mal by tu byť s nami. Má na to rovnaké právo," vyhlásil Puigdemont.