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17. júla 2026
Kaliňák vzal vojakom ubytovňu a v čase konsolidácie nakúpil luxusné vybavenie, kritizuje Remišová a podáva podnet na NKÚ
Remišová osobitne upozornila na vešiaky za 330 eur za kus. Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Remišová osobitne upozornila na vešiaky za 330 eur za kus.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za zriadenie nového sídla ministerstva, zmenu účelu pôvodného projektu rekonštrukcie vojenskej ubytovne a predražené nákupy jeho vybavenia.
„Asi len Roberta Kaliňáka môže v čase všeobecného zdierania ľudí napadnúť zobrať vojakom plánovanú ubytovňu a prerobiť ju na svoje megalomanské ministerské sídlo. Kým občanom vláda zvyšuje dane a káže im šetriť, Kaliňák nakupuje luxusné vybavenie a ešte sa tým chváli na tlačových konferenciách,“ uviedla Remišová.
Remišová osobitne upozornila na vešiaky za 330 eur za kus. Podľa Remišovej ich Kaliňákov rezort nakúpil za cenu o 650 percent vyššiu v porovnaní s vešiakmi obstarávanými za jej pôsobenia na ministerstve investícií.
Líderka Za ľudí spomenula Richarda Rašiho a kauzu vešiakov na ministerstve investícií. "Nevedeli na mňa nájsť nič, a tak si vymysleli, že som vraj kúpila drahé vešiaky, hoci sa na ministerstvo obstarávali štandardne a transparentne. Túto vymyslenú kauzu šírili pomaly ako škandál storočia. Dnes sa dozvedáme, že u Kaliňáka nakupovali vešiaky predražené oproti nám o 650 percent – kus za 330 eur. Kde je teraz pán Raši? Kde sú všetci tí pokrytci z Hlasu a Smeru, ktorí si vymýšľali klamstvá, pretože sa u nás, na rozdiel od ich vlád, nekradlo? Dnes ich vlastný minister nakupuje vešiačiky za 330 eur a všetci sa tvária, že je to v poriadku,“ vyhlásila Remišová.
Ako ďalej pripomenula, pôvodný projekt rekonštrukcie počítal s návratom budovy k funkcii vojenskej ubytovne, od čoho Kaliňák po nástupe do funkcie upustil.
„Vojaci mali dostať obnovené ubytovacie kapacity. Namiesto toho dostal Robert Kaliňák nové reprezentačné sídlo s luxusným interiérom, predraženými vešiakmi, drahými kuchynskými linkami a ďalšími papalášskymi výstrelkami. Kaliňák v miere svojej drzosti prekročil všetky čiary," vyhlásila Remišová s tým, že vzhľadom na nové informácie podáva podnet Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ).
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák vzal vojakom ubytovňu a v čase konsolidácie nakúpil luxusné vybavenie, kritizuje Remišová a podáva podnet na NKÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za zriadenie nového sídla ministerstva, zmenu účelu pôvodného projektu rekonštrukcie vojenskej ubytovne a predražené nákupy jeho vybavenia.
„Asi len Roberta Kaliňáka môže v čase všeobecného zdierania ľudí napadnúť zobrať vojakom plánovanú ubytovňu a prerobiť ju na svoje megalomanské ministerské sídlo. Kým občanom vláda zvyšuje dane a káže im šetriť, Kaliňák nakupuje luxusné vybavenie a ešte sa tým chváli na tlačových konferenciách,“ uviedla Remišová.
Vešiaky a kuchynská linka
Remišová osobitne upozornila na vešiaky za 330 eur za kus. Podľa Remišovej ich Kaliňákov rezort nakúpil za cenu o 650 percent vyššiu v porovnaní s vešiakmi obstarávanými za jej pôsobenia na ministerstve investícií.
Líderka Za ľudí spomenula Richarda Rašiho a kauzu vešiakov na ministerstve investícií. "Nevedeli na mňa nájsť nič, a tak si vymysleli, že som vraj kúpila drahé vešiaky, hoci sa na ministerstvo obstarávali štandardne a transparentne. Túto vymyslenú kauzu šírili pomaly ako škandál storočia. Dnes sa dozvedáme, že u Kaliňáka nakupovali vešiaky predražené oproti nám o 650 percent – kus za 330 eur. Kde je teraz pán Raši? Kde sú všetci tí pokrytci z Hlasu a Smeru, ktorí si vymýšľali klamstvá, pretože sa u nás, na rozdiel od ich vlád, nekradlo? Dnes ich vlastný minister nakupuje vešiačiky za 330 eur a všetci sa tvária, že je to v poriadku,“ vyhlásila Remišová.
Ako ďalej pripomenula, pôvodný projekt rekonštrukcie počítal s návratom budovy k funkcii vojenskej ubytovne, od čoho Kaliňák po nástupe do funkcie upustil.
„Vojaci mali dostať obnovené ubytovacie kapacity. Namiesto toho dostal Robert Kaliňák nové reprezentačné sídlo s luxusným interiérom, predraženými vešiakmi, drahými kuchynskými linkami a ďalšími papalášskymi výstrelkami. Kaliňák v miere svojej drzosti prekročil všetky čiary," vyhlásila Remišová s tým, že vzhľadom na nové informácie podáva podnet Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ).
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák vzal vojakom ubytovňu a v čase konsolidácie nakúpil luxusné vybavenie, kritizuje Remišová a podáva podnet na NKÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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