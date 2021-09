Hygienici varujú pred nebezpečnou nemliečnou kašou pre dojčatá, bude stiahnutá z predaja (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na nemliečnu ryžovú banánovú kašu od ukončeného štvrtého mesiaca dieťaťa značky Hami s trvanlivosťou do 20. apríla 2022.Odbor laboratórnych činností RÚVZ so sídlom v Nitre a Národné referenčné laboratórium pre salmonelózy na ÚVZ SR zistili vo výrobku sérotyp Salmonella Enteritidis. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková v tlačovej správe.Račková dodala, že príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.„Výrobok bude zároveň hlásený aj do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) ,“ uviedla. Spotrebiteľom odporúča výrobok nekupovať a zakúpený výrobok nepoužívať a prípadne ho vrátiť späť do miesta predaja.Konkrétne ide o výrobok s číslom šarže 101248648 a EAN kódom 5900852047947.