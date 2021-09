Hygienici varujú pred nebezpečným výživovým doplnkom, nachádzať sa môže aj na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad vereného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na nebezpečný výživový doplnok, ktorý prekračuje povolené množstvo ortuti. ÚVZ SR to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal Marek Eliáš z odboru komunikácie úradu.Výživový doplnok Křemelina od českého výrobcu Vitatrend obsahuje na základe zistení Oddelenia chemických a fyzikálnych analýz životného a pracovného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 95 miligramov ortuti na jeden kilogram výrobku.Maximálne povolené množstvo ortuti v podobných výrobkoch je pritom jeden miligram ortuti na kilogram výrobku. Ako krajina pôvodu sú na obale výrobku uvedené Spojené štáty americké (USA). Príslušné orgány verejného zdravotníctva zabezpečili stiahnutie výrobku zo slovenského trhu.Výrobok zároveň nahlásili aj do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF). Hygienici však upozorňujú, že napriek tomu sa výživový doplnok môže stále nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenska. ÚVZ SR preto spotrebiteľom odporúča, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.