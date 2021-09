V Bratislave došlo k zrážke niekoľkých luxusných áut, na vozidlách vznikli škody za desaťtisíce eur (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - V bratislavskom Starom Meste sa vo štvrtok 23. septembra zrazili tri luxusné autá, škodu predbežne vyčíslili na 35-tisíc eur. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala okolo 13:30 a boli pri nej poškodené tri vozidlá značiek Subaru Legacy, BMW a Land Rover.Vodička Subaru Legacy jazdila po Úprkovej ulici smerom na Javorovú ulicu, pričom na križovatke ulíc Úprková – Javorová nedala prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava a vošla do križovatky.„Tam prišlo k zrážke s vozidlom BMW, ktoré po Javorovej ulici smerom na Bohúňovú viedla ďalšia vodička. Tá pod vplyvom nárazu stratila kontrolu nad svojím vozidlom, v dôsledku čoho narazila do stojaceho vozidla Land Rover," uviedla polícia.Svoju jazdu vodička BMW ukončila až nárazom do plotu rodinného domu na Bohúňovej ulici. „Táto žena utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice na lekárske ošetrenie," dodala polícia. K ďalším zraneniam osôb neprišlo, alkohol bol u účastníčok dopravnej nehody na mieste vylúčený.