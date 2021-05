Núdzový stav sa končí uplynutím 14. mája. a s ním aj zákaz vychádzania a zhromažďovania

Núdzový stav na Slovensku sa skončí uplynutím 14. mája. Rozhodla o tom v piatok vláda. Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.





Zrušením núdzového stavu sa končí aj zákaz zhromažďovania

Vláda vyhlásila núdzový stav uznesením ešte 30. septembra minulého roka. Platil od 1. októbra na 45 dní. Následne ho kabinet viackrát predlžoval. Naposledy koncom apríla, keď odsúhlasil jeho predĺženie o 30 dní, teda do 28. mája.Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Zákon však dopĺňa, že "núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie" možno predĺžiť najviac o 40 dní, aj opakovane. Musí s tým však vysloviť súhlas Národná rada SR, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženia.Vláda ruší predčasne núdzový stav po tom, ako Národná rada SR schválila novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Kabinet má vďaka tomu nástroje na prijímanie opatrení hospodárskej mobilizácie bez núdzového stavu.Zrušenie núdzového stavu znamená aj zrušenie zákazu zhromažďovania a stretávania sa. Na tlačovej konferencii po piatkovom rokovaní vlády, ktorá rozhodla o ukončení núdzového stavu uplynutím 14. mája, to uviedla podpredsedníčka vlády SR a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí).