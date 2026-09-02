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02. septembra 2026
Zranené osoby po čelnej zrážke vozidiel previezli do nemocnice, cesta pri Senci je neprejazdná
Tagy: Dopravná nehoda hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Neprejazdná cesta
Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Po čelnej zrážke vozidiel Ford Focus a Volkswagen Golf na ceste ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Po čelnej zrážke vozidiel Ford Focus a Volkswagen Golf na ceste III/1067 medzi obcami Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša v stredu popoludní utrpeli dve osoby ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocníc. Ďalšie dve osoby sa pri nehode zranili ľahko.
„Viaceré hliadky polície aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s touto dopravnou nehodou, ku ktorej došlo krátko pred 15:30. Cesta je aktuálne z dôvodu odstraňovania následkov neprejazdná. Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ informoval o udalosti hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Príčiny a ďalšie okolnosti dopravnej nehody bude vyšetrovať polícia.
Zdroj: SITA.sk - Zranené osoby po čelnej zrážke vozidiel previezli do nemocnice, cesta pri Senci je neprejazdná © SITA Všetky práva vyhradené.
Po čelnej zrážke vozidiel Ford Focus a Volkswagen Golf na ceste III/1067 medzi obcami Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša v stredu popoludní utrpeli dve osoby ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocníc. Ďalšie dve osoby sa pri nehode zranili ľahko.
„Viaceré hliadky polície aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s touto dopravnou nehodou, ku ktorej došlo krátko pred 15:30. Cesta je aktuálne z dôvodu odstraňovania následkov neprejazdná. Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ informoval o udalosti hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Príčiny a ďalšie okolnosti dopravnej nehody bude vyšetrovať polícia.
Zdroj: SITA.sk - Zranené osoby po čelnej zrážke vozidiel previezli do nemocnice, cesta pri Senci je neprejazdná © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Neprejazdná cesta
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