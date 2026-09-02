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02. septembra 2026

Zranené osoby po čelnej zrážke vozidiel previezli do nemocnice, cesta pri Senci je neprejazdná


Tagy: Dopravná nehoda hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Neprejazdná cesta

Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Po čelnej zrážke vozidiel Ford Focus a Volkswagen Golf na ceste ...



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nehoda 676x455 2.9.2026 (SITA.sk) - Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.


Po čelnej zrážke vozidiel Ford Focus a Volkswagen Golf na ceste III/1067 medzi obcami Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša v stredu popoludní utrpeli dve osoby ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocníc. Ďalšie dve osoby sa pri nehode zranili ľahko.

Viaceré hliadky polície aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s touto dopravnou nehodou, ku ktorej došlo krátko pred 15:30. Cesta je aktuálne z dôvodu odstraňovania následkov neprejazdná. Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ informoval o udalosti hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Príčiny a ďalšie okolnosti dopravnej nehody bude vyšetrovať polícia.


Zdroj: SITA.sk - Zranené osoby po čelnej zrážke vozidiel previezli do nemocnice, cesta pri Senci je neprejazdná © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Neprejazdná cesta
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