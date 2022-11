I. Matovič: Dohodou vlády s lekármi prehral pacient

Zvýšenie platov pre nemocničných lekárov nad pôvodnú ponuku vlády si vyžiada škrty v ostatných kapitolách zdravotníctva, na čo v konečnom dôsledku doplatia pacienti. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Opozičný poslanec a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš Matoviča obvinil z rozoštvávania spoločnosti.





"Obávam sa, že prehral pacient," okomentoval Matovič dohodu, podľa ktorej by mal byť od 1. januára 2023 koeficient minimálnej mzdy pri atestovaných lekároch 2,5-násobok priemernej mzdy, pri neatestovaných lekároch 1,5-násobok. Okrem toho sa má zvyšovať plat neatestovaným lekárom za každý rok praxe o 0,015-násobok z priemernej mzdy a atestovaným lekárom o 0,025-násobok po dobu 30 rokov. Od 1. januára 2025 sa má atestovaným lekárom zvýšiť koeficient za odpracované roky na 0,03-násobok priemernej mzdy po dobu 30 rokov.Na rokovaniach s lekárskymi odborármi sa však podľa Matoviča ani raz neriešila lepšia zdravotná starostlivosť, záujmy pacientov, úplatky, lepšie prístroje či lieky na liečbu rakoviny, ale iba platy. "Toto je, žiaľ, dohoda, kde prišli odborári k stolu, na tom stole bolo prestreté pre všetkých zdravotníkov, pre pacientov, a odborári povedali, že toto si berieme my len pre nemocničných lekárov," povedal Matovič.Žiadať výrazné zvýšenie platov by pod hrozbou jadrového výbuchu podobne podľa ministra mohli napríklad aj zamestnanci atómových elektrární. "Toto na tom bolo to nebezpečné, na čo som upozorňoval," zdôraznil Matovič. "Urobili sme zásadný precedens a teraz majú morálne právo štrajkovať sestričky, sanitári, rušňovodiči, zamestnanci v atómke, učitelia, upratovačky a prečo nie smetiari? Nech nám nechajú odpadky a povedia, že aj oni chcú platy vyššie o 10 %, ako sú české," dodal minister.Opozičný poslanec Tomáš ministra Matoviča aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) obvinil, že situáciu vyhrotili, keď s lekárskymi odborármi pôvodne odmietali rokovať. Problém sa podľa neho začal počas pandémie ochorenia COVID-19. "Zatiaľ čo ostatné krajiny zvyšovali reálne platy, a tak sa poďakovali lekárom, zdravotníkom, sestrám za to nasadenie a úsilie, lebo bez nich by sa to nezvládlo, vy ste zlyhávali ako vláda na celej čiare," tvrdil Tomáš. Matovič podľa neho svojimi vyjadreniami rozoštváva verejnosť a ostatné skupiny zamestnancov voči lekárom. Na druhej strane aj opozičný poslanec očakáva, že niektorí lekári zmenia prístup k pacientom a k výkonu svojej profesie.Matovič pripomenul, že pokiaľ neprejde zákon o štátnom rozpočte, nebude možné splniť ani dohodu s lekárskymi odborármi a zvýšenia platov sa nedočkajú ani ostatné profesie. Podľa Tomáša opozícia podporí zdravotnícke zákony, no podporu štátneho rozpočtu na budúci rok podmienil dohodou na predčasných parlamentných voľbách a rokovaním s opozíciou o prípadných zmenách v návrhu.