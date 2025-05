Minister Tomáš a prezident Pellegrini ocenili 34 laureátov za výnimočný prínos v sociálnej oblasti – VIDEO, FOTO

Slávnostný galavečer

Snaha pomôcť druhým

Rôzne odbory a zamerania

Najvyššie vyznamenanie

ZOZNAM OCENENÝCH

Zlatá medaila:

Marta Školnová (Sociálna poisťovňa)



Eugen Tóth (Technická inšpekcia - pracovisko Nitra)



Danica Kelečínová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)



Peter Ormandy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)



Ildikó Polačeková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Strieborná medaila:

Alena Hrebíčková (Sociálna poisťovňa - pracovisko Trnava)



Ľuboš Izakovič (Technická inšpekcia)



Michal Krivošík (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)



Jaroslav Lugár (Inšpektorát práce - pracovisko Trnava)



Alena Sláviková (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)



Janette Trudmanová (Sociálna poisťovňa)

Bronzová medaila:

Gabriel Balla (Inšpektorát práce - pracovisko Košice)



František Gubala (Inšpektorát práce - pracovisko Košice)



Iveta Kolorédyová (Sociálna poisťovňa - pracovisko Dolný Kubín)



Dana Kostolníková (Sociálna poisťovňa - pracovisko Nitra)



Nataša Košecová (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)



Ľubomíra Peterajová (Sociálna poisťovňa - pracovisko Bratislava)



Janka Sárazová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Nitra)



Peter Szabo (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)



Róbert Zemko (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)



Ďakovné listy:

Anna Burdová (Sociálna poisťovňa - pracovisko Prešov)



Zuzana Hajdúchová (Inšpektorát práce - pracovisko Žilina)



Daniela Jánošíková (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Prešov)



Marta Mičudová (Sociálna poisťovňa)



Eva Šarköziová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Bratislava)



Ivana Urbánková (Sociálna poisťovňa - pracovisko Banská Bystrica)



Mária Wagnerová (Sociálna poisťovňa - pracovisko Levice)



Zuzana Čechová - in memoriam (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Ružomberok)



Jaroslav Slama - in memoriam (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)



Kolektív zamestnancov oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné





23.5.2025 (SITA.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho ocenilrezortným vyznamenaním za ich výnimočné prínosy a spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti.Ocenenia, ktoré zahŕňali ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaile, si laureáti prevzali počas slávnostného galavečera v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky . Tento rok sa konal užRezortných vyznamenaní, ktoré vyzdvihujú významnú prácu zamestnancov v sociálnej oblasti.Slávnostné podujatie otvoril príhovorom prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini: „Počas mojej dlhej profesionálnej kariéry som strávil väčšinu času medzi ľuďmi v rôznych kútoch Slovenska. Navštívil som zariadenie, kde sa ľudia z nášho rezortu starajú o choré umierajúce deti. Bol som v zariadení, kde deťom vytvárajú prostredie náhradnej rodiny alebo v zariadení, kde sa starajú o ľudí s rôznymi hendikepmi. Navštívil som aj takých ľudí, ktorí sú skutočne odkázaní na vašu starostlivosť. Až vtedy človek pochopí, že za každým číslom, percentom, či štatistikou stoja osudy konkrétnych ľudí. Prácu týchto ľudí si vážim natoľko, že to beriem ako moju osobnú povinnosť, prísť sem medzi vás. Nie je dnes samozrejmosťou správať sa a pristupovať k práci s takou oddanosťou ako vy. Som veľmi rád, že dnes na toto pódium prídu ľudia, ktorí pre našu krajinu a pre nás niečo krásne urobili. Zaslúžite si náš rešpekt, úctu a ja ako prezident sa vám chcem v mene všetkých občanov Slovenska za vašu obetavú prácu úprimne poďakovať a zo srdca vám blahoželám."Rezortné vyznamenania spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom odovzdával aj štátny tajomník ministerstva práce Marián Valentovič a generálny tajomník služobného úradu Peter Kostolný v štyroch kategóriách.„To, čo nás všetkých spája, je naša obetavosť, oddanosť, láskavosť a snaha pomôcť druhým. Takto vidím našu rezortnú rodinu, ktorá denno-denne pomáha človeku v rôznych životných situáciách od narodenia až po jeho smrť. Práve vy, drahí laureáti, ste reálnym stelesnením pomoci štátu svojim občanom. Dávate štátnej správe konkrétny rozsah nie úlohami, ktoré plníte, ale dušou, ktorú do práce vkladáte. Nie je väčším zadosťučinením ako prejav vďaky osobná účasť hlavy štátu na tomto podujatí. Práca každého jedného z vás má zmysel a ja vám za to, ako k nej pristupujete, úprimne ďakujem,“ vyjadril poďakovanie minister práce Erik Tomáš.Ocenení boli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne , Technickej inšpekcie, ako aj z Inšpektorátu práce . Laureáti sa od seba líšia rôznymi odbornými zameraniami, ale spája ich výnimočný prínos v oblasti sociálnych služieb a pomoci občanom.Mnohí z nich sa už dlhé roky venujú práci, ktorá si vyžaduje nielen vysokú odbornosť, ale hlavne trpezlivosť a neustálu ochotu riešiť zložité životné situácie. Ich práca je vo veľkej miere o osobnej angažovanosti, empatii a schopnosti počúvať a porozumieť potrebám tých, ktorí sa na nich obracajú.Ocenenie si prebrala napríklad aj kolegyňa, ktorá stála pri zrode Sociálnej poisťovne ako členka centrálnej pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na príprave kľúčových dokumentov pri jej vzniku.Najvyššie rezortné vyznamenanie – zlatú medailu už po druhýkrát získala ďalšia kolegyňa za svoj dlhoročný a neoceniteľný prínos v oblasti sociálnej pomoci. Zaujímavým príbehom je aj ocenenie kolektívu oddelenia pomoci v hmotnej núdzi v Humennom, ktorý počas zemetrasenia na východe Slovenska s neúnavným nasadením spracoval viac ako 2 500 žiadostí.Ich prístup a odhodlanie sa stali vzorom pre ostatných, pričom príbeh tohto tímu nie je len o zlepšovaní administratívnych procesov, ale aj o tom, ako môžu byť hodnoty ako solidarita a ľudskosť najdôležitejšími nástrojmi pri práci so spoločnosťou.