Slovenskí tenisti nepostúpili na finálový turnaj Davisovho pohára, po dráme podľahli Talianom

Musseti premenil prvý mečbal

Horanský nezopakoval senzáciu

6.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí tenisti nepostúpili na finálový turnaj Davisovho pohára 2022. V dramatickom kvalifikačnom súboji v Národnom tenisovom centre v Bratislave Slováci podľahli Talianom 2:3. O rozhodujúci tretí bod pre favorizované Taliansko sa postaral iba 20-ročný Lorenzo Musetti , ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Norberta Gombosa 6:7 (3), 6:2, 6:4.Finálová skupina DP 2022 bude mať dve časti. V septembrovom termíne 14.- 18. 9. sa uskutoční skupinová fáza za účasti 16 tímov v štyroch skupinách na štyroch miestach, v závere novembra (23.- 27. 11.) bude záverečná vyraďovacia časť s osmičkou najlepších od štvrťfinále až po finále.Musetti (57. v renkingu) v záverečnej dvojhre nahradil pôvodne nominovaného Lorenza Sonega. V prvom sete Gombos, 110. hráč rebríčka ATP, ani jeho súper neprišli o svoje podanie, ale v tajbrejku si 31-ročný Slovák utvoril náskok 5:0 a vyhral ho 7:3. Od stavu 1:1 v druhom sete prevzal vedenie zápasu pod svoju kontrolu Musetti a po dvoch brejkoch relatívne rýchlo vyhral set 6:2. V treťom dejstve vyhral mladík Musetti prvé tri gemy a zdalo sa, že smeruje za víťazstvom.Gombos však zabojoval a vyrovnal na 3:3 aj 4:4. V desiatom geme za stavu 4:5 však skúsenejší Slovák neudržal svoj servis, pustil súpera do vedenia 40:15 a Musetti premenil prvý mečbal. Celkovo Gombos v zápase využil len jeden z piatich brejkbalov, kým jeho súper štyri zo siedmich.Sobota v NTC sa začala vyvíjať pre Slovensko veľmi pozitívne. V úvodnom súboji dňa debloví špecialisti Filip Polášek Igor Zelenay zdolali talianske duo Simone Bolelli Jannik Sinner 6:3, 1:6, 7:6 (3) a tím kapitána Tibora Tótha sa pred záverečnými dvojhrami ujal vedenia 2:1. O talianske vyrovnanie sa potom postaral jedenásty hráč svetového rebríčka Sinner, ktorý zdolal Filipa Horanského 7:5, 6:4. Hráč tretej stovky rebríčka ATP Horanský v prvom sete viedol 3:0, ale napokon nezopakoval piatkovú senzáciu, keď zvíťazil nad 21. hráčom rebríčka ATP Lorenzom Sonegom."Vo štvorhre mi chýbal bekhendový volej, ale aj tak sme ju mohli vyhrať, lebo sme mali svoje šance. Potom som bol postavený pred úlohu vyrovnať na 2:2. Môj súper sa zo začiatku lepšie prispôsobil podmienkam na kurte, ale potom som sa dostal do zápasu a našiel energiu potrebnú na víťazstvo," komentoval Jannik Sinner vyrovnanie stavu na 2:2 na webe federtennis.it.Bol to druhý vzájomný duel Slovensko a Talianska v Davisovom pohári. Aj ten prvý ovládli Taliani, ale v domácom prostredí. Na antuke v Cagliari v marci 2009 zvíťazili jednoznačne 4:1. Slovenskí tenisti si zabezpečili účasť v kvalifikácii vďaka vlaňajšiemu domácemu triumfu nad Čile (3:1).