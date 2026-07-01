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 24hod.sk    Šport

01. júla 2026

Ibrahimovič po prehre Švédov bude fandiť Nórom. Už mi to neprekáža, vraví legenda – VIDEO


Tagy: bývalý futbalista MS vo futbale 2026 Nórska futbalová reprezentácia Pochvala

Švédska futbalová legenda odkazuje Nórom, nech doveslujú čo najďalej na MS vo futbale. Zlatan Ibrahimovič je počas majstrovstiev sveta vo futbale odborný spolukomentátor spoločnosti Fox ...



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italy_ac_milan_ibrahimovic_94276 dbb105aed6644aa1a6cbfa8ebea6a31a scaled 1 676x479 1.7.2026 (SITA.sk) - Švédska futbalová legenda odkazuje Nórom, nech doveslujú čo najďalej na MS vo futbale.


Zlatan Ibrahimovič je počas majstrovstiev sveta vo futbale odborný spolukomentátor spoločnosti Fox Sports.

Švédska futbalová legenda v utorkovom programe svetového šampionátu vychválila Nórov, ktorí po víťazstve 2:1 postúpili do osemfinále cez afrického zástupcu z Pobrežia Slonoviny.

"Neviem, kam až siahajú ich ambície. Sú však veľmi dobrí. Ako hovorí Alexi Lalas: bavia sa futbalom a vyzerajú šťastne. Už teraz píšu futbalovú históriu svojho národa," vyhlásil Ibrahimovič podľa webu NRK.



Niekdajší skvelý zakončovateľ, ktorý strieľal góly počas štyroch dekád v najväčších ligových súťažiach na svete a má majstrovské tituly z Talianska, Francúzska, Španielska aj Holandska, otvorene priznal, že po vypadnutí Švédska sa pridáva na stranu Nórov.

Švédi v šestnásťfinále nemali nárok na Francúzov, ktorí im uštedrili výprask 0:3 a výsledok bol ešte vzhľadom na predvedenú hru milostivý.

"Pochádzam zo Švédska, ale som vďačný aj za našich škandinávskych susedov. Nech veslujú ďalej, uvidíme, ako ďaleko dokážu doveslovať," vravel 44-ročný Ibrahimovič s jasným odkazom na spôsob radosti nórskych fanúšikov, ktorí po góloch a víťazstvách svojho tímu napodobňujú obrovskú skupinu veslárov.

Fenomenálny Zlatan mal kedysi pri veľkom sebavedomí problém uznať kvality súpera, ale teraz po kariére to už neplatí.

"Ako hráč som predsa nemohol fandiť niekomu zo súperov. Teraz mi však už Nóri neprekážajú. Ešte raz, nech sa im darí aj v osemfinále proti Brazílii," doplnil jeden z tria svetoznámych spolukomentátorov na Fox Sports. Ďalšími dvoma sú Francúz Thierry Henry a Američan Alexi Lalas.


Zdroj: SITA.sk - Ibrahimovič po prehre Švédov bude fandiť Nórom. Už mi to neprekáža, vraví legenda – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý futbalista MS vo futbale 2026 Nórska futbalová reprezentácia Pochvala
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