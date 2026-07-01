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 24hod.sk    Šport

01. júla 2026

Úspešný draft pre mladých Slovákov. Kanadské tímy si ich vybrali až 12, Kazda bol na štvrtom mieste


Tagy: CHL Import Draft Slovenskí hokejisti Úspech

Draft Kanadskej hokejovej ligy (CHL) sa koná od roku 1992 a aj vďaka nemu sa talentovaní hokejisti ukázali svetu NHL. Kanadská hokejová liga (CHL) na svojom



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1.7.2026 (SITA.sk) - Draft Kanadskej hokejovej ligy (CHL) sa koná od roku 1992 a aj vďaka nemu sa talentovaní hokejisti ukázali svetu NHL.


Kanadská hokejová liga (CHL) na svojom webe oznámila výsledky draftu. Aktuálne 35. ročník dopadol skvelo pre úvodných 114 hráčov z 13 krajín, vrátane 71 útočníkov, 32 obrancov a 11 brankárov.

Úspešný bol aj zo slovenského pohľadu. Kluby mali k dispozícii 183 výberov a siahli po dvanástke hráčov spod Tatier. Najvyššie sa umiestnil Timothy Kazda na štvrtej pozícii, v elitnej desiatke bol aj Jakub Floriš na deviatom mieste.

Na vrchol vyšplhal talentovaný Čech Matyáš Michálek, tretí bol jeho krajan Dominick Radim Byrtus. Druhú priečku obsadil Rakúšan Paul Sintschnig.

Išlo o draft hráčov mimo Severnej Ameriky. Po prvýkrát sa v úvodnom kole mohli zúčastniť aj 16-roční hokejisti, pričom osem z nich bolo vybraných už v 1. kole.

Michálek sa stal najmladším hráčom draftovaným na najvyššej pozícii. Má len 16 rokov. Podľa aktualizovaných pravidiel sa v ktoromkoľvek kole mohli zúčastniť aj 20-roční hráči.

Opäť sa ukázala dôležitosť draftu CHL. V troch kolách bolo vybraných celkovo 19 hráčov NHL, vrátane 13 z minulotýždňového draftu.

Skvelá sezóna


Rusko ovládlo tabuľku národov s najväčším počtom výberov športovcov z tejto krajiny. Nasledovalo Česko a Fínsko.

Klub Guelph Storm z celkovej štvrtej pozície ukázal na slovenského útočníka Kazdu, 17-ročného rodáka z Ilavy, ktorý je oprávnený zúčastniť sa draftu NHL 2027.

Mladík strávil sezónu 2025/26 v tíme Chicago Steel v USHL, kde v 59 zápasoch zaznamenal 41 bodov (22 gólov a 19 asistencií). Na medzinárodnej úrovni reprezentoval Slovensko na úspešných MS do 18 rokov, kde v siedmich zápasoch zaznamenal 12 bodov (6 gólov i asistencií), bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča turnaja a pomohol svojej krajine získať striebornú medailu – čím vyrovnal najlepší výsledok Slovenska v histórii turnaja.

Množstvo skvelých hokejistov


Po ňom nasledoval spomenutý Floriš (9.), Roderik Černák (22.), Samuel Šramatý (29.), Max Melicherík (30.), Tomáš Selič (43.), Oliver Ozogány (44.), Sebastian Taliga (69.), Oliver Botka (70.), Samuel Hrenák (76.), Samuel Karšay (146.) a Oleksii Kryvonos (154.).

Draft CHL sa koná od roku 1992 a aj vďaka nemu sa talentovaní hokejisti ukázali svetu NHL. Vyšli odtiaľ známi hráči ako Leon Draisaitl, Zdeno Chára, Marián Hossa, Gabriel Landeskog, Alexander Radulov, Nico Hischier, Nikita Kučerov či dvojica Andrej Svečnikov a Nikolaj Ehlers, ktorí pomohli Caroline Hurricanes získať ich druhý titul v histórii klubu.


Zdroj: SITA.sk - Úspešný draft pre mladých Slovákov. Kanadské tímy si ich vybrali až 12, Kazda bol na štvrtom mieste © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: CHL Import Draft Slovenskí hokejisti Úspech
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