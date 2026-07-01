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 24hod.sk    Šport

01. júla 2026

Olympique Marseille už má nového trénera, povedie ho skúsený Génésio


Tagy: Ligue 1

Bruno Génésio prebral lavičku po Habibovi Beyem v snahe o návrat do Ligy majstrov. Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille v nasledujúcej sezóne povedie tréner Bruno Génésio, ktorý na tomto poste ...



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marseille_genesio_46687 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Bruno Génésio prebral lavičku po Habibovi Beyem v snahe o návrat do Ligy majstrov.


Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille v nasledujúcej sezóne povedie tréner Bruno Génésio, ktorý na tomto poste nahradí Habiba Beyea. Bývalý obranca Aston Villy Beye skončil na poste trénera po štyroch mesiacoch, počas ktorých sa mu nepodarilo zabezpečiť účasť hráčov OM v Lige majstrov.

Päťdesiatdeväťročný Génésio v predchádzajúcich dvoch ročníkoch viedol v Ligue 1 futbalistov Lille a zaistil tímu účasť v pohárovej Európe. Diskusia o trénerskom obsadení v Marseille bola začiatkom júna pozastavená po tom, čo klub dostal sankcie od Európskej futbalovej únie (UEFA) za nedodržanie finančných pravidiel.

"Toto menovanie je súčasťou nového športového cyklu, ktorý klub začal, aby pokračoval vo svojom rozvoji a trvalo posilnil svoju konkurencieschopnosť na najvyššej úrovni. S bohatými skúsenosťami získanými na domácej aj európskej scéne si Bruno Génésio za tie roky vybudoval reputáciu jedného z najuznávanejších francúzskych trénerov," uviedli zástupcovia klubu z Marseille, ktorý v roku 1993 vyhral Ligu majstrov.

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Bývalý stredopoliar v minulosti viedol aj kluby z Lyonu, Rennes a pôsobil aj v čínskom tíme Peking Kuo-an. Počas svojho pôsobenia v Rennes získal titul najlepšieho francúzskeho trénera v sezóne 2021/2022, keď tím doviedol na štvrté miesto v tabuľke a do osemfinále Európskej ligy.

"Rozhodol som sa prijať výzvu v klube Olympique Marseille, pretože ma oslovila vízia, ktorú mi predstavili. OM je jedinečný klub s výnimočnou históriou, silnou identitou a fanúšikmi, ktorých vášeň presahuje hranice klubu," vyhlásil Génésio.

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Futbalisti OM skončili v ostatnej sezóne na piatom mieste Ligue 1 a nový ročník začnú v druhej polovici augusta domácim duelom proti Štrasburgu.


Zdroj: SITA.sk - Olympique Marseille už má nového trénera, povedie ho skúsený Génésio © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1
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