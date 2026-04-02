02. apríla 2026

ICONITO vydáva album 10 ro(c)kov na scéne - LIVE. Dvojka ho odvysiela už túto Veľkonočnú nedeľu!


Na Veľkú noc ho uvedie v premiére Dvojka, ochutnávkou je duet s Mariánom Čekovským.



Po reprezentácii na Zimnej olympiáde prichádza kapela ICONITO s ďalším míľnikom. Vydáva svoj prvý live album s názvom 10 ro(c)kov na scéne. Po úspešnom turné v Michalovciach, Bratislave a Prešove si diváci budú môcť pozrieť záznam jedného z koncertov už počas Veľkonočnej nedele – 5. apríla 2026 o 22:50 na Dvojke. V ten istý deň vychádza album aj na všetkých digitálnych platformách.

„Live album je pre nás symbolickým uzavretím jednej etapy. Zachytáva energiu koncertov aj emócie, ktoré s nami fanúšikovia zdieľali počas celého turné. O to viac nás teší, že tento moment bude mať aj televíznu premiéru na Dvojke. Je to pre nás veľká česť a krásny spôsob, ako sa podeliť o našu hudbu s ešte širším publikom,vraví líder kapely Kristián Dufinec.

ICONITO je známe tým, že sa snaží dávať folklóru nový moderný šat a tak ho priblížiť mladým poslucháčom. Ako ochutnávku live albumu vydáva ešte pred televíznou premiérou kapela skladbu „Ej, padá, padá rosenka“, ktorá vznikla priamo počas koncertu a hosťuje v nej Marián Čekovský.

„Skladba ‚Ej, padá, padá rosenka‘  je kapelnou srdcovkou už od čias, keď sme ju prvýkrát zahrali na počesť Radima Hladíka v roku 2017 počas podujatia Hodina deťom práve na STVR. Odvtedy sme snáď neodohrali ani jeden koncert bez nej. Dnes ju hráme vo vlastnej úprave a rockovej verzii. Čeky do nej zapadol úplne ideálne. Naši chlapci si s ním struhli neskutočné sóla a už len pri pohľade na ten jedinečný moment pódiovej chémie cíti človek zakaždým zimomriavky, keď túto verziu počúva alebo sleduje,hovorí líder kapely Kristián Dufinec.

Live album 10 ro(c)kov na scéne mapuje doterajšiu cestu kapely, ich najúspešnejšie skladby aj významné spolupráce. Oficiálne vychádza na všetkých streamovacích službách už 5. apríla 2026 od polnoci. Diváci ho uvidia aj v obrazovej forme od 22:50 na Dvojke

„Je to pre nás veľká česť. Vážime si túto spoluprácu. Aj ona je dôkazom toho, že od čias našej výhry v Košickom zlatom poklade v roku 2014 malo význam prihlásiť sa, pripomínať sa a klopať na dvere Slovenskej televízie, či Slovenského rozhlasu. Aj vďaka tomu má kapela dnes tento priestor, uzatvára Kristián Dufinec.

Na albume a v koncertnom zázname sa okrem kapely ICONITO predstavia aj viacerí hostia – FS Zemplín, s ktorým kapela odohrala fragment spoločného projektu Korene, Marián Čekovský, DJ Robert Burian, Sólisti moderného baletu, ako aj bývalí členovia kapely Lukáš Farbár a Róbert Hvostaľ.

Link na skladbu Ej, padá, padá rosenka máte tu:


