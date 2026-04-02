Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
02. apríla 2026
VIDEO: NASA odštartovala úspešne svoju misiu Artemis 2 k Mesiacu
Posádka so štyrmi astronautmi na palube odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride približne o 18.35 h miestneho času (štvrtok 0.35 h SELČ).
Z floridského Mysu Canaveral v stredu večer miestneho času Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) úspešne odštartoval svoju misiu Artemis 2 s ľudskou posádkou k Mesiacu. Let by mal trvať desať dní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a AP.
Posádka so štyrmi astronautmi na palube odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride približne o 18.35 h miestneho času (štvrtok 0.35 h SELČ).
Superťažká raketa Space Launch System (SLS) vyniesla kozmickú loď Orion na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ sa neskôr vydá na let k Mesiacu. V rámci misie Artemis 2 vykoná kozmická loď jeden oblet okolo Mesiaca.
Na palube Orionu sú astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Reid Wiseman (veliteľ), Victor Glover (pilot) a Christina Kochová (letová špecialistka) a astronaut Kanadskej vesmírnej agentúry (CSA) Jeremy Hansen (letový špecialista).
„Vidíme krásny vychádzajúci Mesiac, letíme priamo k nemu,“ povedal z kabíny Wiseman päť minút po štarte.
Cieľom misie Artemis 2 je preletieť okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion sa nedostane na jeho obežnú dráhu, ale preletí nad nebeským telesom odvrátenou stranou vo výške asi 7000 kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu. Členovia posádky budú mať pri najväčšom priblížení približne tri hodiny na pozorovanie Mesiaca, pričom budú určitý čas bez spojenia so Zemou.
Aby bola misia úspešná, musí mať kozmická loď Orion po celú dobu letu dostatok slnečného žiarenia pre svoje solárne panely a zároveň nesmie byť v tieni Mesiaca dlhšie ako 90 minút.
Ide o kľúčovú skúšku pred pristátím ľudí na Mesiaci v rámci misie Artemis 3. Naposledy tam boli ľudia v decembri 1972 počas americkej misie Apollo 17.
NASA pôvodne plánovala štart misie Artemis 2 začiatkom februára, potom v marci. Tieto termíny boli zrušené po technických problémoch pri predštartových skúškach.
Americký prezident Donald Trump označil prvú pilotovanú misiu NASA na Mesiac po viac ako 50 rokoch za úspech ešte pred samotným štartom. „VYHRÁVAME vo vesmíre, na Zemi a vo všetkom ostatnom – v oblasti ekonomiky, vo vojenskej sfére a teraz aj ZA HRANICAMI HVIEZD. Nikto sa nám nevyrovná! Amerika nielen súťaží, my DOMINUJEME a celý svet to sleduje,“ napísal v príspevku na svoje sociálnej sieti Truth Social.
ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi
ICONITO vydáva album 10 ro(c)kov na scéne - LIVE. Dvojka ho odvysiela už túto Veľkonočnú nedeľu!