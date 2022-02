Ide o pomstu? Obvinení vyšetrovatelia NAKA chcú docieliť disciplinárne stíhanie sudcu Šamka

Článok o ohýbaní práva

Trestné oznámenie pre vzatie do väzby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2022 (Webnoviny.sk) - Obvinení vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí sú stíhaní pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, chcú docieliť disciplinárne stíhanie Petra Šamka , sudcu Krajského súdu v Bratislave Ako informuje spravodajský portál televízie Joj noviny.sk , dôvod má byť ten, že sudca zverejnil na webovom portáli pravnelisty.sk článok s názvom K účelovej kriminalizácii sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva.Článok mal Šamko publikovať 22. januára. Sudca pre Tv Joj uviedol: „Áno, je to pravda. Dozvedel som sa to od novinárov a už ten podnet mám”.Podľa obvinených vyšetrovateľov uvádza Šamko v článku detailné informácie o prebiehajúcom trestnom konaní vedenom na NAKA.Šamko podľa nich získal informácie pre svoj článok priamo zo žiadostí vyšetrovateľa NAKA, ktorý preveruje obsah ich trestného oznámenia, a ktorý žiadal krajský sud o zbavenie mlčanlivosti sudcu Juraja Kapinaja, ktorý vzal policajtov do väzby na základe obvinenia vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby.Práve na Kapinaja obvinení policajti podali spomínané trestné oznámenie v súvislosti s ich vzatím do väzby.