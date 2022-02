Orbán presadzuje mierové riešenia na Ukrajine, varoval pred migračnou vlnou v prípade ruskej invázie

Orbán sankcie voči Rusku odmietol

Anexia Krymu

13.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská invázia na Ukrajinu by mohla do Maďarska vyhnať státisíce ukrajinských utečencov a narušiť hospodárstvo krajiny, varoval v sobotu maďarský premiér Viktor Orbán Počas výročného prejavu o stave krajiny, ktorý tento rok odštartoval jeho politickú kampaň pred aprílovými parlamentnými voľbami, vyzval na mierové riešenie eskalujúceho napätia v Európe vyvolaného obavami z ruského napadnutia Ukrajiny.Zároveň však vyjadril nesúhlas s plánmi Európskej únie použiť sankcie voči Rusku ako odstrašujúce opatrenie. Vojenská sila Európy by podľa neho mala byť porovnateľná s ruskou a Maďarsko podporuje rozvoj európskych vojenských schopností a spoločných európskych obranných síl.Od ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2014 sa Maďarsko na čele s Orbánom, ktorý sa usiluje o úzke vzťahy s ruským prezidentom Vladmirom Putinom, sústavne stavalo proti sankciám EÚ proti Moskve, hoci za ne napokon vždy hlasovalo.Tiež blokovalo ministerské stretnutia medzi NATO a Ukrajinou pre ukrajinský zákon o jazyku, ktorý podľa Budapešti porušuje práva maďarskej menšiny na západnej Ukrajine.V sobotu sa však Orbán vyjadril, že Ukrajina slúži ako kľúčová nárazníková zóna medzi Maďarskom a Ruskom a jej „nezávislosť a životaschopnosť sú v priamom záujme Maďarska“.