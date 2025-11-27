Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. novembra 2025

Idealizovaný obraz Ruska pretrváva už od čias štúrovcov, podľa generála Macka ho obdivujú tí, ktorí tam neboli


V spoločnosti sa už od čias štúrovcov usadil idealizovaný obraz mýtického Ruska, a najmä tí, ktorí nikdy v Rusku neboli, obdivujú virtuálne Rusko aké nikdy neexistovalo. V rámci Diskusného fóra „Streda“, ...



Zdieľať
bp_5652 2 676x451 27.11.2025 (SITA.sk) - V spoločnosti sa už od čias štúrovcov usadil idealizovaný obraz mýtického Ruska, a najmä tí, ktorí nikdy v Rusku neboli, obdivujú virtuálne Rusko aké nikdy neexistovalo. V rámci Diskusného fóra „Streda“, ktorého sa zúčastňujú osobnosti slovenského spoločenského života raz mesačne, to skonštatoval generál vo výslužbe Pavel Macko.

Vnútropolitické konflikty


„Občania spravidla nasledujú alebo sa aspoň čiastočne stotožnia s lídrami. Ak sú politickí lídri totálne dezorientovaní a ešte k tomu majú zlé úmysly, nemôžeme čakať, že všetci občania ich budú korigovať. Skôr naopak, aj občania budú dezorientovaní. Veľkú úlohu zohráva slabé vzdelanie a aj to, že Slovensko sa nikdy poriadne nevysporiadalo so svojou temnou ľudáckou minulosťou a komunistickým dedičstvom,“ zdôraznil Macko.

Najväčším problémom je v tejto súvislosti podľa zahraničnopolitického experta a bývalého ministra medzinárodných vzťahov SR Pavla Demeša strata dlhodobého politického konsenzu, na ktorom bola slovenská zahraničná politika postavená od začiatku 90. rokov.

„Tento konsenzus – orientovaný na členstvo v Európskej únii a NATO – sa dnes rozpadá v dôsledku vnútropolitických konfliktov, polarizácie a účelovej rétoriky politických lídrov. S tým úzko súvisí aj rozkolísaná verejná mienka, ktorú ovplyvňujú dezinformácie a koordinované vplyvy zo zahraničia. Problémom je aj koketovanie s Ruskom a súčasne vymedzovanie sa voči našim spojencom, čo oslabuje dôveryhodnosť Slovenska v kľúčových partnerstvách,“ vyhlásil Demeš.

Komunikácia a dôveryhodné zdroje


Zahraničná politika podľa Demeša už dávno nie je témou výhradne pre diplomaciu a úzku skupinu expertov. „Priamo ovplyvňuje každodenný život ľudí – ceny energií, bezpečnosť, pracovné príležitosti, ekonomickú stabilitu či technologický rozvoj. Preto je nevyhnutné, aby sa na jej komunikácii podieľali politickí lídri a verejní činitelia, médiá, vzdelávacie inštitúcie, a tiež občianska spoločnosť, ktorá dokáže pomenúvať riziká, prepájať odborníkov a pracovať s komunitami,“ uviedol Demeš.

Doplnil, že ak chceme, aby verejnosť zahraničnej politike rozumela, musí byť komunikovaná jasne, vecne, v súvislostiach a prostredníctvom dôveryhodných zdrojov.


Zdroj: SITA.sk - Idealizovaný obraz Ruska pretrváva už od čias štúrovcov, podľa generála Macka ho obdivujú tí, ktorí tam neboli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diplomacia Generál polarizácia spoločnosti Zahraničná politika
