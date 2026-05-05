Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
IDEB prichádza doposiaľ v najsilnejšej podobe, nad Bratislavou budú lietať F-16 – VIDEO, FOTO
Tagy: Medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB Stíhačka F-16 Veľtrh obrannej techniky IDEB v Bratislave Vrtuľník UH-60M Black Hawk
5.5.2026 (SITA.sk) - Tento rok prichádza v najväčšom rozsahu a sľubuje zážitok nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť.
Najväčší obranný a bezpečnostný veľtrh IDEB Defence & Security prichádza doposiaľ v najsilnejšej podobe. Informovala o tom spoločnosť Incheba a.s.
Veľtrh bude tentokrát prebiehať od 12. do 14 mája. Bratislavská Incheba sa tak premení na centrum najmodernejších obranných a bezpečnostných technológií. Tento rok prichádza v najväčšom rozsahu a sľubuje zážitok nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť.
„Návštevníkov čaká najkomplexnejší sprievodný program plný premiér, inovácií a dynamických ukážok zásahov bezpečnostných zložiek. Na jednom mieste bude možné vidieť viac ako 250 kusov techniky, od obrnených a robotických vozidiel cez drony a komunikačné systémy po najmodernejšie bezpilotné riešenia a simulátory virtuálnej reality. Rozsiahla exteriérová výstava priblíži ťažkú vojenskú techniku, ako aj techniku Ministerstva vnútra SR, zatiaľ čo interiér ponúkne prehľad najnovších riešení v oblasti obrany, bezpečnosti a záchrany,“ priblížili organizátori.
IDEB prinesie doposiaľ najrozsiahlejší a obsahovo najkomplexnejší ročník s účasťou viac ako 150 vystavovateľov a zastúpením 16 krajín z Európy a zámoria. Posilňuje tak svoju pozíciu medzi obrannými veľtrhmi a potvrdzuje tiež rastúcu úlohu SR v oblasti obrany a bezpečnosti.
Prvýkrát v histórii veľtrhu návštevníci zažijú aj prelety slovenských stíhačiek F-16 Block 70, a to priamo nad Bratislavou. F-16 spolu s lietadlom Spartan budú sprevádzať slávnostné otvorenie veľtrhu 12. mája o 10:00. IDEB sa súčasne otvára aj širokej verejnosti a na rozsiahlej exteriérovej výstave budú aj dynamické ukážky.
Medzi hlavné lákadla tohto ročníka patrí napríklad vrtuľník UH-60M Black Hawk. Výrazné zastúpenie bude mať aj slovenský obranný priemysel. Spoločnosť DMD GROUP, a.s. predstaví svetovú premiéru novej generácie samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6 doplnenú o automatizovaný mínomet SAM120 a mobilné miesto velenia CPV II – Command Post Vehicle.
Veľtrh odprezentuje aj technologické novinky, ku ktorým nepochybne patrí aj izraelský systém protivzdušnej obrany BARAK MX. Premiéry prinesie aj spoločnosť ZETOR DEFENCE, ktorá predvedie vozidlo ZETOR GERLACH, prototyp pancierového transportéra APC 6×6, taktické vozidlo UDS4 a logistický nosič UDS ISO20’ HOOK. Spoločnosť EVPÚ zase uvedie novú generáciu bezposádkových systémov v podobe veže TURRA 30 V10.
„Chýbať nebudú ani ďalšie výrazné exponáty, a to vozidlá Patria, Patriot, BORSUK, PANDUR EVO, TATRA, tanky KARPAT a TADEAS, ako aj rozsiahla prezentácia MSM Group s viac ako 14 vojenskými vozidlami,“ doplnili organizátori. Zážitok podľa nich umocní aj možnosť vyskúšať si simulátor vrtuľníka Black Hawk alebo ovládanie dronov.
Vonkajšie plochy budú venované dynamickým ukážkam, ktoré verejnosti priblížia konkrétne zásahy bezpečnostných zložiek. Návštevníkom ukážu napríklad likvidáciu výbušných zariadení pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku, zásahy špeciálnych jednotiek či boj z blízka. V akcii sa predvedie aj Pohotovostný policajný útvar Ministerstva vnútra SR s ukážkou „Niet úniku“, ktorý ukáže realistický zásah proti ozbrojenému páchateľovi.
Rezort vnútra zároveň predstaví aj moderné technológie, ktoré využívajú útvary Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru či Horská záchranná služba. Reálny pohľad na prácu bezpečnostných zložiek okrem rezortu vnútra prinesie aj ministerstvo obrany, ktoré priblíži modernú vojenskú techniku a činnosť Ozbrojených síl SR.
Organizátori pripomenuli, že program veľtrhu presahuje rámec klasickej výstavy a ponúka priestor pre výmenu skúseností a nadväzovanie nových spoluprác. „Súčasťou bude medzinárodné Artillery Symposium, prezentácia európskej iniciatívy SAFE, odborné diskusie, konferencie aj predstavenie inovácií a startupov. Priestor dostane aj networking zástupcov NATO, priemyslu a akademickej sféry, čím sa prepája odborný svet s verejnosťou,“ uzavreli organizátori IDEB Defence & Security.
Najväčší obranný a bezpečnostný veľtrh IDEB Defence & Security prichádza doposiaľ v najsilnejšej podobe. Informovala o tom spoločnosť Incheba a.s.
Veľtrh bude tentokrát prebiehať od 12. do 14 mája. Bratislavská Incheba sa tak premení na centrum najmodernejších obranných a bezpečnostných technológií. Tento rok prichádza v najväčšom rozsahu a sľubuje zážitok nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť.
„Návštevníkov čaká najkomplexnejší sprievodný program plný premiér, inovácií a dynamických ukážok zásahov bezpečnostných zložiek. Na jednom mieste bude možné vidieť viac ako 250 kusov techniky, od obrnených a robotických vozidiel cez drony a komunikačné systémy po najmodernejšie bezpilotné riešenia a simulátory virtuálnej reality. Rozsiahla exteriérová výstava priblíži ťažkú vojenskú techniku, ako aj techniku Ministerstva vnútra SR, zatiaľ čo interiér ponúkne prehľad najnovších riešení v oblasti obrany, bezpečnosti a záchrany,“ priblížili organizátori.
Najkomplexnejší ročník
IDEB prinesie doposiaľ najrozsiahlejší a obsahovo najkomplexnejší ročník s účasťou viac ako 150 vystavovateľov a zastúpením 16 krajín z Európy a zámoria. Posilňuje tak svoju pozíciu medzi obrannými veľtrhmi a potvrdzuje tiež rastúcu úlohu SR v oblasti obrany a bezpečnosti.
Prvýkrát v histórii veľtrhu návštevníci zažijú aj prelety slovenských stíhačiek F-16 Block 70, a to priamo nad Bratislavou. F-16 spolu s lietadlom Spartan budú sprevádzať slávnostné otvorenie veľtrhu 12. mája o 10:00. IDEB sa súčasne otvára aj širokej verejnosti a na rozsiahlej exteriérovej výstave budú aj dynamické ukážky.
Medzi hlavné lákadla tohto ročníka patrí napríklad vrtuľník UH-60M Black Hawk. Výrazné zastúpenie bude mať aj slovenský obranný priemysel. Spoločnosť DMD GROUP, a.s. predstaví svetovú premiéru novej generácie samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6 doplnenú o automatizovaný mínomet SAM120 a mobilné miesto velenia CPV II – Command Post Vehicle.
Technologické novinky
Veľtrh odprezentuje aj technologické novinky, ku ktorým nepochybne patrí aj izraelský systém protivzdušnej obrany BARAK MX. Premiéry prinesie aj spoločnosť ZETOR DEFENCE, ktorá predvedie vozidlo ZETOR GERLACH, prototyp pancierového transportéra APC 6×6, taktické vozidlo UDS4 a logistický nosič UDS ISO20’ HOOK. Spoločnosť EVPÚ zase uvedie novú generáciu bezposádkových systémov v podobe veže TURRA 30 V10.
„Chýbať nebudú ani ďalšie výrazné exponáty, a to vozidlá Patria, Patriot, BORSUK, PANDUR EVO, TATRA, tanky KARPAT a TADEAS, ako aj rozsiahla prezentácia MSM Group s viac ako 14 vojenskými vozidlami,“ doplnili organizátori. Zážitok podľa nich umocní aj možnosť vyskúšať si simulátor vrtuľníka Black Hawk alebo ovládanie dronov.
Dynamické ukážky
Vonkajšie plochy budú venované dynamickým ukážkam, ktoré verejnosti priblížia konkrétne zásahy bezpečnostných zložiek. Návštevníkom ukážu napríklad likvidáciu výbušných zariadení pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku, zásahy špeciálnych jednotiek či boj z blízka. V akcii sa predvedie aj Pohotovostný policajný útvar Ministerstva vnútra SR s ukážkou „Niet úniku“, ktorý ukáže realistický zásah proti ozbrojenému páchateľovi.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-defence-security-fotografie/">IDEB Defence & Security (fotografie)
Rezort vnútra zároveň predstaví aj moderné technológie, ktoré využívajú útvary Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru či Horská záchranná služba. Reálny pohľad na prácu bezpečnostných zložiek okrem rezortu vnútra prinesie aj ministerstvo obrany, ktoré priblíži modernú vojenskú techniku a činnosť Ozbrojených síl SR.
Organizátori pripomenuli, že program veľtrhu presahuje rámec klasickej výstavy a ponúka priestor pre výmenu skúseností a nadväzovanie nových spoluprác. „Súčasťou bude medzinárodné Artillery Symposium, prezentácia európskej iniciatívy SAFE, odborné diskusie, konferencie aj predstavenie inovácií a startupov. Priestor dostane aj networking zástupcov NATO, priemyslu a akademickej sféry, čím sa prepája odborný svet s verejnosťou,“ uzavreli organizátori IDEB Defence & Security.
Štartujú krajské kolá McDonald´s Cupu
Súd opäť otvára prípad Jozefa Reháka, vo veci vytýčil šesť termínov hlavného pojednávania
