Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Súd opäť otvára prípad Jozefa Reháka, vo veci vytýčil šesť termínov hlavného pojednávania
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) opätovne rieši prípad bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa Reháka. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, ŠTS na pracovisku v Banskej Bystrici vo veci vytýčil spolu šesť termínov hlavného pojednávania od júna do septembra.
Najvyšší súd SR totiž v marci 2024 zrušil pôvodný odsudzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu a vrátil mu vec, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.
Uznanie za vinného
Bývalého policajného funkcionára Reháka v júli 2023 ŠTS odsúdil na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov nepodmienečne v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Obžalovaného totiž uznal za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre dva skutky prijímania úplatku. Sudca zároveň uložil Rehákovi trest prepadnutia majetku a trest zákazu vykonávať povolanie verejného činiteľa na päť rokov.
Predmet obžaloby
Podľa obžaloby Jozef Rehák v rokoch 2000 až 2011 pôsobil pod prezývkou „Dodo“ pre zločineckú skupinu sýkorovcov, pre ktorú mal za finančnú odplatu zisťovať informácie z prostredia polície. Takisto bol obžalovaný z korupčných skutkov, do ktorých boli zapojení aj ďalší policajní funkcionári. Obžalovaný Rehák ešte na začiatku procesu v januári 2022 deklaroval svoju nevinu.
Bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností obvinili v rámci kauzy Judáš. Pôvodne bol od decembra 2020 stíhaný väzobne, v apríli 2021 ho však prepustili na slobodu. Najvyšší súd totiž dozorovému prokurátorovi vyčítal nekonanie pri žiadosti obvineného o prepustenie.
Zdroj: SITA.sk - Súd opäť otvára prípad Jozefa Reháka, vo veci vytýčil šesť termínov hlavného pojednávania © SITA Všetky práva vyhradené.
IDEB prichádza doposiaľ v najsilnejšej podobe, nad Bratislavou budú lietať F-16 – VIDEO, FOTO
Zelenskyj: Pokračovanie útokov po žiadosti o prímerie je totálny cynizmus
