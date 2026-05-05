 24hod.sk    Z domova

05. mája 2026

Súd opäť otvára prípad Jozefa Reháka, vo veci vytýčil šesť termínov hlavného pojednávania


Tagy: Kauza Judáš Súdy Sýkorovci

Najvyšší súd zrušil verdikt a vec sa vracia na začiatok. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) opätovne rieši ...



5.5.2026 (SITA.sk) - Najvyšší súd zrušil verdikt a vec sa vracia na začiatok.


Špecializovaný trestný súd (ŠTS) opätovne rieši prípad bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa Reháka. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, ŠTS na pracovisku v Banskej Bystrici vo veci vytýčil spolu šesť termínov hlavného pojednávania od júna do septembra.

Najvyšší súd SR totiž v marci 2024 zrušil pôvodný odsudzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu a vrátil mu vec, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Uznanie za vinného


Bývalého policajného funkcionára Reháka v júli 2023 ŠTS odsúdil na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov nepodmienečne v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Obžalovaného totiž uznal za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre dva skutky prijímania úplatku. Sudca zároveň uložil Rehákovi trest prepadnutia majetku a trest zákazu vykonávať povolanie verejného činiteľa na päť rokov.

Predmet obžaloby


Podľa obžaloby Jozef Rehák v rokoch 2000 až 2011 pôsobil pod prezývkou „Dodo“ pre zločineckú skupinu sýkorovcov, pre ktorú mal za finančnú odplatu zisťovať informácie z prostredia polície. Takisto bol obžalovaný z korupčných skutkov, do ktorých boli zapojení aj ďalší policajní funkcionári. Obžalovaný Rehák ešte na začiatku procesu v januári 2022 deklaroval svoju nevinu.

Bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností obvinili v rámci kauzy Judáš. Pôvodne bol od decembra 2020 stíhaný väzobne, v apríli 2021 ho však prepustili na slobodu. Najvyšší súd totiž dozorovému prokurátorovi vyčítal nekonanie pri žiadosti obvineného o prepustenie.


Zdroj: SITA.sk - Súd opäť otvára prípad Jozefa Reháka, vo veci vytýčil šesť termínov hlavného pojednávania © SITA Všetky práva vyhradené.

