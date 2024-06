UEFA si z majstrovstiev Európy sľubuje príjmy prevyšujúce dve miliardy eur, chce tak doplniť aj svoje hotovostné rezervy

Polovica pôjde na granty

Nechýbajú tradiční sponzori

8.6.2024 (SITA.sk) - Nadchádzajúce majstrovstvá Európy v Nemecku, krajine s najsilnejšou ekonomikou na starom kontinente, budú súčasťou dvojstupňového finančného plánu Európskej futbalovej únie (UEFA) na doplnenie svojich hotovostných rezerv negatívne zasiahnutých pred pár rokmi pandémiou COVID-19.UEFA očakáva z ME 2024 príjmy vo výške približne 2,5 miliardy eur, a to z vysielacích a sponzorských zmlúv a tiež predaja vstupeniek aj príjmov z ubytovania a stravovania účastníkov šampionátu.Ten sa začína 14. júna v Mníchove a končí 14. júla finálovým súbojom v Berlíne, 24 účastníckych krajín sa postará o celkovo 51 zápasov.Zástupcovia UEFA predpokladajú, že takmer polovica príjmov z ME 2024 (približne 1,2 miliardy eur) poslúži na financovanie veľkej časti grantov na rozvoj počas najbližších štyroch rokov a doplnenie finančných rezerv.Náklady na organizáciu turnaja zahŕňajú stovky miliónov eur na odmenách pre 24 účastníckych tímov aj platby klubom, ktorých hráči boli vybraní svojimi národnými zväzmi.UEFA stanovila minimálnu úroveň svojich hotovostných rezerv na 500 miliónov eur, pričom na začiatku pandémie COVID-19 v roku 2020 to bolo 575 miliónov eur. Pre porovnanie v roku 2023 táto čiastka klesla na 360 miliónov eur."Dostali sme sa do najnižšieho nami akceptovaného bodu finančných rezerv. Majstrovstvá Európy mužov, ktoré sa konajú každé štyri roky, sú základ financovania platieb za rozvojové fondy jej členom," uviedol finančný riaditeľ UEFA Josef Koller.UEFA zároveň uviedla, že vyčlenila 140 miliónov eur pre potreby hráčov uvoľnených na ME 2024 a ďalších 100 miliónov rozdelí podľa výziev pre všetky tímy, ktoré nechýbali v posledných dvoch ročníkoch Ligy národov a zároveň sa zúčastnili na kvalifikačných bojoch o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy.Medzi 13 sponzormi ME 2024 figurujú tradičné značky Adidas, Coca-Cola, Katarská turistická rada, ale aj dve dcérske spoločnosti čínskeho technologického koncernu Alibaba Group a tiež viaceré elektronické firmy.Okrem všetkých účastníckych krajín UEFA sa bude šampionát vysielať aj v USA spoločnosťou Fox Sports v angličtine a streamovacou službou Vix v španielčine.