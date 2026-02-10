Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. februára 2026

Systém prokuratúry zlyhal a treba ho zrušiť, hovorí Zoroslav Kollár


Generálna prokuratúra sa pod vedením Maroša Žilinku stala podľa strany



zoroslav kollar 676x451 10.2.2026 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra sa pod vedením Maroša Žilinku stala podľa strany Právo na pravdu predĺženou rukou politických záujmov Progresívneho Slovenska a prijíma aj politické rozhodnutia.


„Po mediálnom vystúpení generálneho prokurátora Maroša Žilinku a krajského prokurátora Rastislava Remetu je každému občanovi na Slovensku jasné, že títo prokurátori patria do rovnakej skupiny ako niektorí politicky angažovaní sudcovia," uviedla strana v tlačovej správe s tým, že niektorými rozhodnutiami sa generálna prokuratúra dostala na úroveň politických mimovládnych organizácií súčasnej opozície, ako je napríklad Nadácia Zastavme korupciu, ktorá by mala byť zrušená. „Aj preto sme podali návrh na súd na zrušenie tejto nadácie," priblížil politický subjekt.

Ako uviedol predseda strany Právo na Pravdu Zoroslav Kollár, v krátkom čase predstavia návrh ústavnej zmeny týkajúcej sa prokuratúry. „Toto legislatívno-organizačné riešenie, teda zrušenie prokuratúry a jej systémové nahradenie štátnym zastupiteľstvom, podobne ako v Českej republike, predstavíme na samostatnej tlačovej konferencii,“ doplnil.

Zároveň podľa neho platí, že sudcovia Špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ktorí nerešpektujú zákony, ústavu a sudcovskú etiku, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne postihnutí.


Zdroj: SITA.sk - Systém prokuratúry zlyhal a treba ho zrušiť, hovorí Zoroslav Kollár © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Justícia Prokuratúra Sudcovia Súdnictvo
