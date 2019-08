IKEA upozorňuje na dôležitosť kvalitného spánku. Spúšťa spánkovú revolúciu!

Stres a jeho vplyv na spánok

Čo (ne)patrí do postele

Spálňa, kde sa vyspíte do ružova

[1] Prieskum Inštitútu stresu realizovaný v rokoch 2015 až 2018 pod vedením psychológa Mgr. Karola Kováča, PhD. Vzorka takmer 7000 stres auditov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2019 (Webnoviny.sk) -Z prieskumu Inštitútu stresu[1], vyplýva alarmujúce zistenie. Až 54,4 % opýtaných uviedlo, že sa nachádza v stave vyčerpania. Hlbšie sa skúmali možné dôvody a úloha stresu a jeho prepojenie vo vzťahu k vyčerpanosti. U jednotlivcov sa skúmal telesný i psychický stres. Prieskum prekvapivo ukázal, že bolesti a tenzie sú oveľa silnejším indikátorom stresu a zdrojom vyčerpania pre človeka, než psychický stres. Usporiadanie priestoru, v ktorom spíme, môže do veľkej miery pozitívne ovplyvňovať mieru prežívaného telesného stresu, a s tým spojenú kvalitu nášho spánku."Telesný stres predstavuje bolesti a tenzie na telesnej úrovni. Mnoho ľudí nemôže spávať najmä kvôli bolestiam chrbtice a pohybového aparátu. Bolesti a nepohoda pri každom pohybe výrazne znižujú kvalitu spánku, ako aj jeho hĺbku. Pravidelné masáže a cviky zamerané na uvoľnenie svalstva môžu pomôcť. Vhodne usporiadaný priestor, kvalitný matrac, optimálna teplota, zatmená miestnosť sú tiež výrazným faktorom napomáhajúcim kvalite spánku," radí Mgr. Karol Kováč, PhD. z Inštitútu stresu a zároveň dopĺňa dôležitosť spánkovej sebadisciplíny: "Je dobré zaspávať a ráno vstávať pravidelne v určitom čase. V odbornej literatúre je odporúčaný čas spánku od 6 do 8 hodín pre dospelého človeka, no nie je to pravidlom. Niekto potrebuje spánku viac, iný menej. Traduje sa napríklad, že Napoleon spával 4 hodiny denne. Rovnako významná je aj predspánková rutina. 30 až 60 min. pred spánkom je vhodné venovať sa aktivitám, ktoré podporujú uvoľňovanie. Každý večer by mali tie isté aktivity nasledovať v tom istom poradí. Po čase dochádza k výraznejšiemu uvoľneniu, čo sa pozitívne odzrkadľuje na kvalite spánku."Jednou z príčin, prečo máme spánku nedostatok, môžu byť aj nesprávne návyky. Blíži sa polnoc a na druhý deň vstávame o šiestej. Napriek tomu si namiesto spánku radšej pustíme ďalší diel obľúbeného seriálu alebo trávime čas na sociálnych sieťach. Týmto sa okrádame o cenné desiatky minút spánku. "V súčasnej dobe vnímame, že mnoho ľudí sa stáva závislých na elektronike, či už ide o smartfóny, TV alebo počítače. Dôsledkom je nadmerná prítomnosť svetla, ktorá v negatívnom slova zmysle ovplyvňuje tvorbu spánkového hormónu - melatonínu. Ten hrá významnú rolu pre kvalitu spánku, keďže v noci sa tvorí niekoľkonásobne intenzívnejšie. Aj výber hudby má svoj význam. Tá ovplyvňuje naše procesy v rámci organizmu a môže ho potenciálne namiesto uvoľňovania podnecovať k činnosti," vysvetľuje psychológ PhDr. Robert Krause, PhD.Posteľ by sme mali primárne využívať na aktivity spojené s relaxom a odpočinkom. Rozhodne by sme mali zaspávať s dobrým pocitom. Preto je dobré sa vyhnúť hádkam či inému nervovému vypätiu, ako tvrdí odborník: "Ak do postele vstupujeme v napätom emočnom stave, je prirodzené, že to významne ovplyvní aj celkový spánok. Mali by sme preto regulovať informácie, ktorým venujeme pozornosť tesne pred spánkom."Na to, ako dobre sa vyspíme, vplýva niekoľko faktorov. Súčasťou spánkovej hygieny je aj usporiadanie a zariadenie prostredia, kde spíme."Pri zariaďovaní miesta na spanie sa dotýkame dvoch rovín. Jedna z nich je skôr emočná, druhá zase racionálna. Emočná rovina závisí od vás a vašich preferencií – napríklad či uprednostňujete svetlé farby, tmavšie riešenia alebo pestrofarebné priestory. Racionálna rovina by sa mala odvíjať od toho, aké máme pri spánku potreby. Ak sa napríklad delíte o posteľ s partnerom a máte rozdielnu hmotnosť, je lepšie mať v posteli dva samostatné matrace namiesto jedného spoločného. Pri výbere matraca je dôležité zamyslieť sa aj nad tým, či uprednostňujete tvrdší alebo mäkší. Ak býva jednému z vás chladnejšie, dobrým riešením je vybrať si dva paplóny s rôznou hrejivosťou. Najmä v meste ku kvalitnejšiemu spánku prispejú aj rolety či závesy, ktoré do izby neprepustia svetlo,‟ odporúčaVhodné miesto na skutočne pohodlný spánok si bez problémov vytvoríte aj v malom byte. "Je zrejmé, že v skutočnom živote nemáme vždy ideálne podmienky na spánok. Častokrát dokonca nemáme ani plnohodnotnú spálňu. Dobrým riešením do menších priestorov alebo zdieľaných izieb môže byť posteľ PLATSA, ktorá ponúka zabudované úložné riešenie a dokáže pekne rozdeliť priestor v izbe. Ak do stredu miestnosti umiestnite veľkú pohodlnú posteľ, vytvoríte tak vlastne izbu v izbe. Okrem toho sa vám uvoľní aj cenný priestor na stene, aby ste v malom byte získali maximum úložného priestoru. Pre tých, ktorým popri obývacej izbe už nezvýšilo miesto na spálňu, môže byť veľmi dobrým riešením rozkladacia pohovka, ako sú GRÖNLID, VIMLE či LIDHULT. Postarajú sa o pohodlný spánok, a keďže sú modulárne a ponúkajú úložný priestor, pomôžu vám využiť miesto v izbe čo najlepšie. Navyše si môžete vybrať taký matrac, na ktorom sa vám bude spať čo najpohodlnejšie, a tak premeníte svoju obývaciu izbu na multifunkčný priestor,‟ vysvetľujeSpánku je venovaná aj veľká časť nového Katalógu IKEA 2020. Poradí, ako pomocou závesov, roliet, matracov, ergonomických vankúšov, posteľných obliečok, kobercov a rastlín jednoducho vytvoriť spálňu, kde sa bude každému dobre odpočívať a spať.Inzercia