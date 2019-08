Prieskum: Častým dôvodom nezaplatenia faktúry je zábudlivosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ľudské zlyhanie alebo formálne chyby pri platení faktúr, čo sa týka firemných zákazníkov, sa v oveľa väčšej miere vyskytujú medzi západoeurópskymi než východoeurópskymi krajinami. Ukázala to štúdia „“, skupiny EOS.Kým na východe ľudské zlyhanie považuje za dôvod zlej platobnej disciplíny v priemere 30 % respondentov spomedzi firemných zákazníkov, na západe je to až 37 %. Najvypuklejšie je vnímaný tento problém v Dánsku (49 %) a Veľkej Británii (41 %).Formálne chyby sa medzi východoeurópskymi krajinami objavili v 26 % prípadov, medzi západoeurópskymi je to 34 %. Najčastejšie boli uvádzané v Španielsku (43 %) a Dánsku (41 %). Najmenší výskyt ľudského zlyhania či formálnych chýb bol zistený v Rusku (20 a 17 %) a tiež Slovinsku (22 a 15 %).Čo sa týka koncových zákazníkov, veľký rozdiel medzi západo- a východoeurópskymi krajinami je v zábudlivosti. Na východe uvádza tento dôvod neplatenia faktúr 41 % respondentov, na západe až 53 %. Najzábudlivejšími sú ľudia vo Veľkej Británii (61 %) a Francúzsku (60 %).uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Prieskum skupiny EOS s názvom“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 miliónov eur s počtom zamestnancov 180.Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Dánska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.