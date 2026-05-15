Slováci rozhodli: Novinky vlastných značiek Tesca získali ocenenie Voľba spotrebiteľov 2026


15.5.2026 (SITA.sk) - Slovenskí spotrebitelia ocenili až 46 výrobkov vlastných značiek Tesca v prestížnom programe Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2026.


Medzi víťazmi v štyroch kategóriách bodovali rady Pet Specialist, Tesco Finest müsli, Tesco High Protein instantné ovsené kaše a Tesco Finest vína. Program s 15-ročnou tradíciou vyzdvihuje najlepšie nové a inovované produkty na trhu.

"Sme veľmi hrdí, že slovenskí zákazníci si opäť zvolili novinky vlastných značiek Tesco za svoje najobľúbenejšie. Víťazstvá hneď v štyroch kategóriách v programe Voľba spotrebiteľov potvrdzujú, že prinášame presne to, čo zákazníci vyhľadávajú – kvalitu, inovácie a dostupnosť. Snažíme sa neustále prinášať novinky, ktoré reflektujú aktuálne trendy – či už ide o funkčné potraviny Tesco High Protein, prémiovú kvalitu Tesco Finest či produkty pre domácich miláčikov Pet Specialist. Toto ocenenie patrí predovšetkým našim zákazníkom za ich dôveru, ako aj všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí za týmito novinkami stoja," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.

V programe Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka o víťazoch zo všetkých nominovaných produktov v jednotlivých kategóriách rozhodujú priamo spotrebitelia. Prieskum sa uskutočnil pod taktovkou nezávislej výskumnej agentúry NIQ na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov, ktorí produkty hodnotili na základe vlastných skúseností a vnímania značiek. Ocenené produkty môžu používať logo Voľba spotrebiteľov, ktoré podľa údajov organizátorov motivuje k ich nákupu až 70 % Slovákov.

Vlastné značky si získavajú obľubu


Spoločnosť Tesco na Slovensku má v súčasnosti vo svojej ponuke viac ako 60 privátnych značiek z rôznych kategórií. Sú medzi nimi značky, ktoré poskytujú zákazníkom kvalitu za tie najvýhodnejšie ceny, prémiové gurmánske špeciality značky Tesco Finest či alternatívy pre ľudí so špeciálnymi stravovacími potrebami a vyvážený životný štýl ako Free From či Tesco Organic.

"Vnímanie privátnych značiek spotrebiteľmi sa zásadne zmenilo – dnes už nie sú len lacnejšou alternatívou klasických produktov, ale pre mnohých zákazníkov sú dokonca prvou voľbou vďaka špičkovej kvalite a dostupnej cene. Ich popularita v nákupných košíkoch rastie rýchlejšie než pri bežných značkách a naše štyri víťazstvá vo Voľbe spotrebiteľov sú jasným dôkazom tohto trendu," dodáva Martin Bulla.

Produkty Tesca ocenené v programe Voľba spotrebiteľov 2026:


Kategória Müsli: Rad Tesco Finest müsli prináša prémiové ingrediencie pre náročných zákazníkov hľadajúcich vyvážené raňajky s kvalitným zložením. Ponúkajú kombináciu prémiových surovín, atraktívnych ovocných zmesí a zaujímavých ingrediencií, ako je mrazom sušené ovocie alebo quinoa.

Kategória Krmivo pre zvieratá: Produkty značky Pet Specialist reagujú na potrebu majiteľov poskytovať svojim miláčikom kvalitnú a vyváženú stravu prispôsobenú ich potrebám. Prinášajú vylepšené receptúry, nové produkty a široký výber formátov pre mačky, psy aj malé hlodavce.

Kategória Ovsené kaše: Tesco High Protein instantné ovsené kaše reagujú na rastúci dopyt po potravinách s vyšším obsahom bielkovín pre aktívny životný štýl. Ich prednosťou je spojenie vysokého obsahu bielkovín, jednoduchej prípravy a atraktívnych príchutí.

Kategória Víno: Produkt Tesco Finest Devín zo Slovenska – biele víno polosuché neskorý zber spája kvalitnú odrodu Devín, regionálny pôvod a prémiovosť radu Tesco Finest, to všetko za dostupnú cenu.

Úspech v rozmanitých kategóriách programu Voľba spotrebiteľov – od krmív pre zvieratá až po prémiové vína dokazuje, že vlastné značky Tesca sú u slovenských zákazníkov mimoriadne obľúbené. Svoje portfólio privátnych značiek plánuje Tesco aj naďalej rozširovať a vylepšovať, aby boli pre slovenských spotrebiteľov aj naďalej prvou voľbou pri hľadaní ideálneho pomeru kvality a ceny.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slováci rozhodli: Novinky vlastných značiek Tesca získali ocenenie Voľba spotrebiteľov 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

