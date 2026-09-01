|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 1.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2026
Postup ruských okupačných síl na Ukrajine sa v auguste zrýchlil
Ruská armáda získala v auguste približne 90 štvorcových kilometrov, väčšinu v Doneckej oblasti. Postup ruskej armády na východe
Zdieľať
Postup ruskej armády na východe Ukrajiny sa v auguste po niekoľkých mesiacoch spomaľovania zrýchlil, stále však zostáva výrazne pomalší než v predchádzajúcich rokoch vojny. Vyplýva to z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú vypracovala agentúra AFP.
Po tom, ako mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi uviazli a Kremeľ naďalej trvá na ovládnutí zvyšku Doneckej oblasti, sa štyri a pol roka trvajúca vojna počas leta opäť zintenzívnila. Zároveň stúpa počet civilných obetí.
Najväčší postup od februára
Ruská armáda v auguste podľa údajov dosiahla čistý územný zisk približne 90 štvorcových kilometrov, čo predstavuje jej najväčší mesačný postup od februára. Tempo bolo dva- až trikrát vyššie než v júni a júli, naďalej však výrazne zaostávalo za predchádzajúcimi rokmi vojny.
V roku 2025 Rusko získavalo na Ukrajine v priemere približne 400 štvorcových kilometrov územia mesačne. Tento rok sa jeho postup nielen spomalil, ale v apríli a máji ruské sily celkovo stratili približne 400 štvorcových kilometrov.
Ruský prezident Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že Moskva chce ovládnuť celý východ Ukrajiny.
Hlavne Doneck
Hlavné ruské úsilie sa sústreďuje na Doneckú oblasť, ktorá je počas vojny jedným z hlavných centier bojov. Zo zhruba 90 štvorcových kilometrov získaných v auguste pripadalo 73 na túto oblasť.
Ruské jednotky však postúpili aj severnejšie v Charkovskej oblasti, kde získali takmer 30 štvorcových kilometrov.
Moskva kontroluje viacero území v tomto regióne, formálne si však Charkovskú oblasť nenárokuje. Menšie územné zisky zaznamenala v auguste aj v južnej Záporožskej oblasti.
Separatisti pomohli
Ukrajinské sily naopak dosiahli menšie úspechy v troch oblastiach vrátane Dnepropetrovskej oblasti, do ktorej ruské jednotky prenikli vlani v lete. Kyjev tam od začiatku roka 2026 opätovne získava časť územia.
Po štyroch a pol roku vojny Rusko kontroluje niečo vyše 19 percent územia Ukrajiny. Tento podiel zahŕňa aj Krym a územia, ktoré pred začiatkom rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 ovládali proruskí separatisti. Väčšinu svojich územných ziskov Moskva dosiahla počas prvých týždňov vojny.
Zdroj: SITA.sk - Postup ruských okupačných síl na Ukrajine sa v auguste zrýchlil © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Raši zvolal predsedov parlamentu za jeden stôl, porovnanie ich skúsenosti prinášajú do politiky chýbajúci pohľad – VIDEO, FOTO
Improvizované výbušné zariadenia poškodili v Nemecku vedenia pri uhoľnej elektrárni