Imrecze vypovedá ako svedok v korupčnej kauze Mýtnik, vypočúvať budú aj podnikateľa Suchobu

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Výsluchom bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho pokračuje v utorok hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Mýtnik na pobočke Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici. Vypovedať má v stredu 30. novembra ako svedok aj podnikateľ Michal Suchoba . Obaja sú v tomto prípade v pozícii spolupracujúcich obvinených. V úvode sa súd vysporiadal s námietkami a ďalšími procesnými návrhmi obhajoby.Obhajoba predložila návrh na prehranie nahrávky medzi Suchobom a Michalom K., ktorá je získaná z trestného konania ŠTS vo veci obžalovaného Mariana K. a spol. Nahrávku navrhli prehrať počas výsluchu Suchobu, lebo z obsahu rozhovoru má vyplývať, že Suchoba si pýtal peniaze za usporiadanie v nejakej záležitosti súvisiacej s uplatnením odpočtu DPH vo výške 8 mil. eur.„Z toho vyvodzujeme, že nie môj klient Jozef Brhel bol hlavou organizovanej skupiny, ale na finančnej správe pôsobila zločinecká skupina v zložení František Imrecze a Michal Suchoba, ktorí sa zaoberali neoprávneným uplatňovaním nadmerných odpočtov DPH,“ dodal obhajca Michal Mandzák . Súd rozhodne o prípustnosti tohto dôkazu pred výsluchom svedka Suchobu.Podľa jedného z obžalovaných Jozefa Brhela mladšieho majú obaja svedkovia množstvo dôvodov, pre ktoré klamú.„Ako hlavy organizovanej zločineckej skupiny ukradli Slovenskej republike 18 miliónov eur v kauze Daniari. Tieto peniaze doteraz neboli vydané a je dôvod sa domnievať, že si ich naďalej užívajú. Zároveň ako hlavy organizovanej zločineckej skupiny nemôžu podľa slovenského právneho poriadku urobiť dohodu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Tohto faktu sú si vedomí, a preto, aby sa vykúpili zo svojich zločinov a vyhli sa dlhoročnému trestu odňatia slobody, sa rozhodli klamať,“ uviedol pred pojednávaním Jozef Brhel mladší s tým, že sa ich výpovedí absolútne neobáva a verí, že pravda sa ukáže a ich klamstvá budú rozbité.Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc , bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega , podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda Takmer všetci vo svojich výpovediach uviedli, že skutky nespáchali, pričom obžalovaný podnikateľ Miroslav Suchoba odmietol vypovedať úplne. Všetci šiesti obžalovaní zhodne uviedli vo vyhláseniach o vine a nevine, že sú nevinní.„Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby.Predmetom obžaloby podanej už vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.