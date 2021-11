IMT Smile, Jana Kirschner a Para odštartujú v kostole Klarisiek koncertný projekt Offline Special Place

Koledy nie sú v pláne

Párty verzie hitov

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nový koncept koncertného klubu Offline Special Place prináša koncerty v netradičných priestoroch. Pilotná séria trojkoncertov sa uskutoční už v decembri tohto roku a to v exkluzívnom priestore kostola Klarisiek.Aj keď spojenie kostola a predvianočného času indikuje, že by sa mohlo jednať o vianočne ladené podujatia, koledy nie sú v pláne. Klarisky sa premenia na párty miesto, plné dobrej muziky a skvelej zábavy.Sériu koncertov otvorí 15. decembra speváčka a skladateľka Jana Kirschner . Štvrtok 16. decembra bude patriť bratislavskej kapele Para a edíciu decembrových koncertov 17. decembra uzavrie aktuálne najúspešnejšia hudobná skupina IMT Smile Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na najznámejšie songy populárnych interpretov, ale aj na netradičné párty verzie ich hitov.A keďže sa celý projekt, a to nie len pilotné koncerty, bude niesť v klubovom duchu, po koncertoch budú pokračovať parties s Laci Strike DJ setom.Kapacita priestoru, v ktorom sa koncerty uskutočnia je limitovaná a bude prebiehať v režime KZ - kompletne zaočkovaní. Vstupenky a ďalšie informácie sú dostupné na www.vivien.sk