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15. júna 2026

IMT SMILE má pre fanúšikov nečakané prekvapenie


Tagy: Hudba IMT Smile Koncert

Skupina IMT SMILE pripravila pre fanúšikov na najbližšie koncerty nečakané prekvapenie. Okrem už ohlásených hostí KALI a PETER PANN sa k nim na pódiu v amfiteátroch v Prešove ...



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new project 12 676x444 15.6.2026 (SITA.sk) - Skupina IMT SMILE pripravila pre fanúšikov na najbližšie koncerty nečakané prekvapenie.


Okrem už ohlásených hostí KALI a PETER PANN sa k nim na pódiu v amfiteátroch v Prešove (26. júna 2026) a vo Východnej (11. júla 2026) pripojí viac ako štyridsať hudobníkov, tanečníkov a spevácky zbor z Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS). Prepojenie sily autentického folklóru v dynamickom profesionálnom podaní PUĽSu s živelnou energiou hudby IMT SMILE sľubuje jedinečný a neopakovateľný koncertný zážitok.

"S PUĽSom máme dlhoročné, veľmi dobré priateľské kontakty. Spája nás láska k Prešovu, východu a hudbe. Ich manažér Matúš Jaško s nami dlho spolupracoval a keď odchádzal, tak sme si povedali, že naše cesty sa raz zas určite pretnú. Nedávno sme sa v Prešove stretli s ním a šéfom PUĽSu Vilom Mikulom a po krátkej debate sme si povedali, že by sme mohli spolu niečo urobiť. A prvé výsledky už bude možné vidieť a zažiť na koncertoch v Prešove a vo Východnej. Veľmi sa na to teším, pretože hudbu vnímame rovnako a tie naše "východniarske srdcia" bijú v tom istom rytme. Určite to bude pre divákov, ale aj pre nás v kapele silný zážitok," povedal o novej spolupráci Ivan Tásler.

PUĽS minulý rok oslávil 70 rokov svojho úspešného pôsobenia a s veľkým ohlasom uviedol oceňovaný program Poklady na výstave EXPO v japonske Osake. Teraz jeho členovia okrem vystúpení po Slovensku a rôznych festivaloch v zahraničí, usilovne skúšajú na koncerty s IMT SMILE.

"IMT SMILE je kapela z nášho kraja. Ivanove pesničky už dá sa povedať zľudoveli a aj my k nim máme veľmi blízko. Je v nich cítiť vzťah k širokému spektru ľudovej kultúry, ktorá u nás na východe vždy žila a vyvíjala sa spolu v symbióze. Folklór Rusínov, ale aj ostatných regiónov východného Slovenska, je základom našich programov a veľmi radi ním teraz spestríme koncerty IMT SMILE," povedal riaditeľ a umelecký šéf PUĽSu Viliam Mikula.

Koncert IMT SMILE a hostí v prešovskom amfiteátri 26. júna 2026 bude pripomienkou a poďakovaním Dobrému festivalu, ktorý roky úspešne v Prešove prezentoval dobrú hudbu a pozitívne emócie. Koncerty IMT SMILE v amfiteátri vo Východnej sú každý rok výnimočné a vždy niečím nové. Tento rok, v sobotu 11. júla 2026 spojením IMT SMILE s Poddukelským umeleckým ľudovým súborom.

IMT SMILE
Prešov | 26. JÚN
Východná | 11. JÚL

Vstupenky dostupné online tu

Vstupenky:


Prešov https://www.ticketportal.sk/event/IMT-SMILE-PRESOV?ID_partner=60

Východná  https://www.ticketlive.sk/sk/event/imt-smile-vychodna-11-07-2026

Informačný sersvis


Zdroj: SITA.sk - IMT SMILE má pre fanúšikov nečakané prekvapenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hudba IMT Smile Koncert
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