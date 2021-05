IMT Smile vydáva nový album SRDCE ROZUM BOULEVARD

Pred pár týždňami skupina IMT Smile vydala nový singel MIESTO. Singel bol rovnako predzvesťou nového a dlho avizovaného albumu.

„Veľmi sa teším z tohto albumu. A veľmi mu verím. Sú to piesne, ktoré sme tvorili od leta 2019, kedy vznikla filmová Príliš osobná známosť s Nikol Štíbrovou, až do marca 2021. Okrem spomínanej piesne s Nikol sme album nahrávali v Birdland štúdiu pri Manínskej tiesňave. Nádherné miesto. Absolútny pokoj. A aj to bolo veľmi dôležité pre samotné nahrávanie. Ako prvú sme nahrali pieseň Navždy a postupne počas tohto obdobia sme absolvovali niekoľko nahrávacích session“ Približuje vznik albumu líder IMT Smile Ivan Tásler.



„Na albume SRDCE ROZUM BLVD máme niekoľko hostí. Okrem Bena Cristovaa, ktorý je s nami v piesni Miesto je na albume aj Nela Pocisková. Nela vniesla do piesne Dážď silnú emóciu. Netradične máme na albume aj song v angličtine kde spolu s nami spieva reggae umelec pôvodom z Jamajky Winston Reedy. Pieseň Peaceful village je o jednej nádhernej pláži a hippie dedinke, z ktorej sa po čase stalo jedno veľké stavenisko plné hotelov a kasín.“

Na nové skladby sa môžu fanúšikovia tešiť aj na pripravovaných koncertoch IMT Smile. Prvé dva koncerty na Amfiteátri v Banskej Štiavnici v dňoch 4 a 5. júna sú už vypredané. Ďalšie termíny však budú čoskoro nasledovať. -Album Srdce, rozum, boulevard na CD a digitálne vychádza 13.mája. O dva týždne neskôr vyjde aj na vinyle.