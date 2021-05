Peter Nagy vydal nový album s názvom Petrolej

Spevák, skladateľ a hudobník Peter Nagy vydáva nový štúdiový album. Dostal názov Petrolej a známy interpret s ním prichádza po dvanástich rokoch, keď predchádzajúcu štúdiovku Labute a havrany vydal 2. apríla 2009.



Novinka ponúka desať nových songov, sú nimi Bez ženy som stratený, Raz sa všetko vyrieši (Tup, Tup song), tá je aj prvým singlom, ktorý už rotuje v slovenskom éteri, ďalšími sú Petrolej, Vzducholoď, Fejky, Tajné leto, Pierko, Čudná poviedka, Vypustím motýľa, desiatou je Tam kde nie je signál. Peter je aj autorom hudby a textov všetkých pesničiek.

„Myslím si, že album je štýlovo rôznorodý, používam svoj rukopis, lebo ja inak písať neviem, a používam tam aj to, čo som objavil posledné roky, že pesničky ako balady so sláčikovým kvartetom a s klavírom sa fanúšikom páčili, bol som dvakrát na turné, vydal som dva albumy, tak som urobil aj dve pesničky na tento album, Čudná poviedka a Tam kde nie je signál. Podľa mňa je to najpoctivejšie urobený album, lebo som sa nemusel ponáhľať. A ten album je pre mňa ešte víťazstvo v tom, že som ho nemusel nahrať. Nemám ambíciu byť v hitparáde na prvom mieste, už nič nemusím, a ten album by sa mohol volať aj môžem,“ uviedol spevák pre TASR.



S dostatočným časovým odstupom vydal pesničkár tento album. „Niektoré nápady sú staré, ktoré som si odkladal, lebo môj producent je čas, s ním sa radím najčastejšie. Boli to 'šuplíkovky' alebo aj niektoré textárske obraty. Takže tej roboty tam bolo dosť veľa, niektoré boli momentálne nápady pri tom, že som ten album dával dokopy posledný rok, jeden z nich je Raz sa všetko vyrieši,“ hovorí Nagy a dodáva: „Napadol mi taký beatlesovský sarkastický fór, že 'raz sa všetko vyrieši'. Tam je ten obrat, že - neboj sa, bude všetko dobré, zlodeji vrátia, čo nakradli, dlhy budú splatené, akurát že my budeme hompáľať nôžkami na obláčiku s spievať s anjelmi Tup, tu rup tup. To bol momentálny nápad, lebo 'korona' priniesla veľmi zlú atmosféru, ľudia sú už nešťastní, sú sklamaní, zatrpknutí. Povedal som si, že my muzikanti by sme mali dávať pozitívnu energiu. Nie celý album je taký, toto je momentálny nápad, keď cítim atmosféru, tak napíšem pesničku. V prvej pesničke z albumu Bez ženy som stratený je pointa v tom, že stále si ťa prikladám na otvorené rany, teda že chlap potrebuje vždy ženu, ktorá ho pochopí a pritúli. O tom je dobrý vzťah.“